Debat: Vi kan ikke være det bekendt

Som formand for Støtteforeningen for udviklingshandicappede i kommunen glæder jeg mig over den fokus, der generelt er på denne gruppe af borgere.

Det er vigtigt at deres særlige behov bliver synliggjort og selvfølgelig endnu vigtigere, at der tages højde for behovene, såvel lovgivningsmæssigt, som hvordan de prioriteres og udmøntes i dagligdagen i de enkelte kommunen.

En nærmere analyse af de respektive områder afslører alligevel, at der er plads til forbedring. Der et endnu et stykke vej inden de flotte formulerede intentioner og målsætninger er indfriet. Det gælder både for de handicappede og deres pårørende.

Det her handler om livskvalitet. Og ligeværd.

Lad nu det ligge. Det er ikke det socialpolitiske ærinde, jeg er ude i denne omgang.

Der er et område, hvor den er helt gal og hvor man - som samfund - totalt svigter en meget bred gruppe af borgere. Det er den gruppe, jeg som formand – og efter bedste evne – forsøger at gøre noget for.

Jeg tænker på de store digitaliserede områder generelt og i særdeleshed den offentlige transport. Bevar mig vel, hvad man ikke bliver budt af uhyrligheder i disse tider. Først fjerner man køreplanerne ved stoppestederne.

Er vi virkelig - som samfund - kommet helt derud, hvor det skulle være nødvendigt at spare på dette livsvigtige område? Jeg ved naturligvis godt at der henvises til et s.m.s nummer, man kan kontakte for at få at vide, hvornår den næste bus kører. Men, men. Så enkelt er det nu ikke. Mobilen op af lommer. Er der nu strøm på? Er de ikke meget små de bogstaver her i vintermørket o.s.v. o.s.v.

Der henvises også til rejseplaner, hjemmesider og alle former for tidens mantra apps, m.m. Men det kan de fleste af de handicappede jo ikke bruge til noget.

Nu forlyder det så, at pensionistkortet skal bortfalde til sommer. Det skal erstattes af rejsekortet, som mange betjener sig af i dag.

Brugen af rejsekortet er enkelt, når det fungerer. Dvs. når man husker at stemple ind ved påstigning og ud når rejsen er slut. Endelig skal kortautomaten virke. Det er ikke altid tilfældet. Det ville de fleste handicappede også kunne finde ud af. Man kan lave aftaler om automatisk opfyldning, så der hele tiden er penge på kortet. Godt nok.

Balladen starter, hvis man glemmer ”stemplerriet” og/eller kortautomaten ikke virker. Jeg har selv prøvet det. Blod, sved og tårer slår næppe til. Man skal i hvert fald have godt med tid for at få de penge tillbage, de har trukket i gebyr. Der skal ligeledes mange forklaringer til for at overbevise de flinke damer om, at det var kortautomater, der ikke virkede og ikke fordi, man havde glemt at stemple.

For mig endte det godt. Jeg fik omsider efter adskillige mails og telefonopkald mine kr. 73,- tilbage, som altså var opkrævet uretmæssigt.

Ovenstående vilkår/besværligheder skal ses i lyset af, at vi taler om en relativ stor gruppe borgere – hvis vi tæller almindelige folkepensionister med,. For dem er det ikke naturligt at gå på nettet flere gange dagligt. Måske er de ikke engang i besiddelse af en computer. Det er også den gruppe, der får problemer, hvis der i banker og lignende kræves dokumentation i form af kørekort, pas eller lignende.

Skal de udelukkes og/eller gøres afhængige af pårørende eller støttepersoner i det her rige og på mange måder velfungerende samfund. Nej, det synes jeg ikke er rimeligt.

Som det fremgår mener jeg nu ikke, at man kan sige at den offentlige transport er velfungerende.

Jeg synes faktisk ikke, at vi kan være det bekendt. Det skal kunne gøres bedre.