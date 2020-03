Debat: Vi har selv betalt for asfalteringen

At det kun har kostet medlemmerne af grundejerforeningen 3.000,- kr, er desværre ikke rigtigt. Grundejerforeningen har selv bestilt og betalt for selve asfalteringen, samt for flere nye sæt bomme i hårdt træ ved udgange til stier og fortov. Vi har også betalt for et mindre strækning fortovsareal, som LTK ikke mente var i tilstrækkelig dårlig stand. Samlet set har grundejerforeningen betalt ca. 2 mio. kr. af egen lomme til renoveringen, eller ca. 10.000,- kr. pr. medlem.

Mit råd til ejerne ved private fællesveje er derfor, at søge en dialog med forvaltningen i god tid - og det kan sagtens være min. 1 år før et arbejde kan gå i gang. Hvis man samtidig selv viser betalingsvilje for at få en løsning i god kvalitet og for det samlede areal, så har vi i Åbrinken ikke grund til at tro, at LTK ikke vil forsøge at deltage konstruktivt for at imødekomme grundejernes ønsker så langt som reglement og lovgivning tillader dette.