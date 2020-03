Debat: Velstandstab ved udligningen, fordi du bor i Lyngby

Sagen er den, at hvis regeringens forslag realiseres, og regningen alene betales via en øget beskatning vil skattesatsen i LTK, medregnet den lettelse i bundskatten som regeringen vil kompensere med, betyde en skattestigning på 0,02 pct. point ifølge Cepos. Ifølge samme analyse vil LO og funktionær-familien - som et resultat af den samlede øvelse - øge deres årlige disponible indkomster med 100 kr. fordi at lettelsen i bundskatten, for disse familietyper, slår mere igennem end stigningen i den kommunale skattesats. Den isolerede effekt er, som Henrik Olsen siger i DGO (11.3: 13) marginal, men den isolerede effekt er ikke det vigtigste. Det vigtigste er det velstandstab som borgerne i Lyngby-Taarbæk vil opleve.

Her er forklaringen; Bundskatten sænkes for alle, også for dem i de modtagne kommuner - der eksempelvis kan bruge pengene på at sænke den kommunale skattesats (yderligere) - men fordi det kommunale skattetryk samtidig øges for eksempelvis LO-familien i LTK så vil de opleve et relativt velstandstab. Dette kan også aflæses af benævnte CEPOS-analyse: LO-familien i Glostrup og Gladsaxe øger sin årlige disponible indkomst med 900 kr. Altså 9 gange så meget som den tilsvarende LO-familie i LTK, og det under forudsætning af at Glostrup/Gladsaxe fastholder den kommunale skattesats på status quo. Glostrup/Gladsaxe kan vælge at bruge (nogen af) udlignings-kronerne på at sænke den kommunale skattesats.