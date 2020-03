Debat: Varmerør, gas- eller el-ledninger

Især SF er ærgerlig over, at lovgivningen forhindrer udbygning af fjernvarmenettet flere steder i kommunen.

Men vi bør ikke hovedløst blot udbygge endnu et system til distribution af energi i kommunen. Vi har i forvejen et udbredt netværk af gasledninger, som er den primære energikilde til opvarmning.

Vi har imidlertid også el-ledninger til samtlige husstande og det er nok det system, som vi bør satse på. Dengang vi i Danmark primært producerede el på kulfyrede kraftværker blev el anset som en forurenende energiform og vi har da også fået pålagt adskillige afgifter på el. Udviklingen har dog flyttet elproduktion over på mere miljøvenlige former som f.eks. vindenergi. Vi køber også el fra andre lande, som bl.a. bruger vandkraft og A-kraft, der ikke udleder CO2 eller forurenende partikler.

Det er på tide, at de mange skatter og afgifter fjernes eller reduceres.

En udbygning af fjernvarme i kommunen skal naturligvis sammenlignes økonomisk med omstilling til brug af el til opvarmning. Nogle steder vil der for en forholdsvis lille omkostning kunne kobles flere beboere på et fjernvarmesystem. Det er typisk i områder med boligblokke. Andre områder, hvor der parcelhuse eller rækkehuse uden fælles varmesystemer, vil omkostningerne være meget store. Det sidste er gældende for en stor del af Sorgenfri, Virum, Ørholm og Hjortekær.