Debat: Utæt gasfyr - gynger og karruseller?

Klage over firma. Firmaet svarer.

Debat Det Grønne Område - 04. maj 2020 kl. 15:00 Af Niels Mejlhede Jensen, Bøgeløvsvej 4, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man synes man tjener for lidt på at montere et nyt gasfyr, kan man så bare levere et fyr med en lille skjult fejl med gode muligheder for fremover at komme ud og tjene ekstra på dyr service? Sådan har jeg nu måttet opleve det.

Fra Brdr Jensen VVS i Lundtofte fik vi et nyt Weishaupt Thermo Condens gasfyr, et skabsfyr fra gulv omtrent til loft med indbygget varmtvandsbeholder, der hurtigt gav problemer med vandtryk og HFI.

Fyret blev ved med at tabe vandtryk så jeg måtte døje med at efterfylde hver anden måned. Det kunne jo ikke skyldes det helt nye fyr, men måtte være en utæthed i vores ældre centralvarmeanlæg, et argument jeg fandt plausibelt. Så jeg undersøgte radiatorer og rør bedst muligt efter denne utæthed. Jeg var til sidst på nippet til at brække badeværelsesgulvet op.

Men fyret var leveret med en lille indvendig utæthed: en plastikprop der var skruet lidt skævt i, på samme måde som mange nok har prøvet på mælkekartonner med plastik skruelåg.

Ved 2 års vvs eftersyn blev fyrets indre utæthed opdaget. Jeg var heldigvis til stede og fik taget et foto. Brdr Jensen sendte herefter en regning på udbedringen, og jeg fik at vide at jeg var heldig at montøren havde den nødvendige reservedel i bilen så jeg blev sparet for at han til måske 1500 kr i timen skulle køre rundt på Sjælland for at opdrive denne reservedel.

Fyret slog straks HFI endda inden den regulære aflevering, det er vel ikke utænkeligt når det indvendigt står og bliver vådt? Vores tidligere gasfyr havde ikke slået HFI. Brdr Jensen henviste til at det var vores problem som vi skulle afklare med vores elektriker!

Jeg blev klar over at når fyret slår HFI skal man blot prøve igen et par gange at tænde fyret, og så håbe på at det derefter virker i længere tid.

Så i juni mens jeg var bortrejst slog fyret igen HFI og meldte fejlkode. Jeg ringede til Brdr Jensen for at de måske dagen efter lige kunne køre forbi. Montøren kom snart og trykkede blot på startknappen og gik straks igen, så evt. fejlsøgning blev ikke nået denne gang.

Jeg hører ikke noget, før der ½ år senere pludseligt kommer en faktura på at de har renset og justeret kedel, renset vandlås, gennemskyllet afløb, og i tilgift brugt serviceset til 1.000 kr, et service eftersyn der først skal udføres midt i 2020. Og denne faktura er bagud dateret, med overskredet betalingsfrist, og der kommer rykkergebyr og ublu renter. Jeg telefonerede straks, og jeg skrev, og så mødte jeg op, men hvor de ikke kunne se hvornår jeg havde fået det servicearbejde. Så også deres regnskabsafdeling synes at virke kaotisk.

Det er vel lige rigeligt smart at levere et gasfyr med sådanne indbyggede små fejl, så der i tiden fremover kan tjenes godt med ekstra penge på at komme og reparere fyret, ja og i tilgift måske - unødvendigt - hele centralvarmeanlægget?

Brdr. Jensen VVS svarer: Med henvisning til læser Niels Mejlhede Jensens indlæg, skal vi for en god ordens skyld slå fast, at vi ikke har nogen intentioner om at levere og montere fejlbehæftede gasfyr eller andre installationer. Vi køber i lighed med andre VVS-installatører gasfyr direkte hos fabrikanten.

Det må bero på en misforståelse, at vi fakturerer vores kunder med 1.500,00 kr. i timen.

Vi skal naturligvis beklage forløbet og vi kan se det har været kommunikationsfejl og der er udleveret en forkert faktura.

Vi vil kontakte læserbrevsskribenten og finde en løsning til alles tilfredshed.

Med venlig hilsen

A/S Brdr. Jensen VVS, direktør Bo Nørring Nielsen