Debat: Uforståeligt at vi accepterer det her i kommunen

Debat Det Grønne Område - 06. marts 2020 kl. 08:00 Af Helle Binzer, Spidskandidat, Venstre

I Det Grønne Område d. 26 februar 2020 kunne man læse hele 3 artikler omkring dagtilbudsområdet.

En af artiklerne omhandler, at Lyngby Taarbæk får tilført 4,5 mio kr. til flere hænder ude i dagtilbuddene. I Venstre ønsker vi at investere i børn og vi håber, at der snart vil være flertal for at vende flere års besparelser til investeringer.

Jeg finder det dybt bekymrende, at vi næsten et år efter, at vi forældre demonstrerede foran rådhuset og har været til størstedelen af kommunalbestyrelsesmøderne, stadig oplever et område, som ikke prioriteres lokalt.

I samme udgave af Det Grønne Område kunne vi ligeledes læse, hvordan kommunens normeringstal sammenlignes med nabokommunerne, men helt ærligt, er det et argument? For så skal vi vist også til at sammenligne kommunen på andre parametre. Vi kunne starte med fx administrationsposten.

Tal er taknemmelige, men den virkelighed, vi også kan læse om fra en bekymret mor her i kommunen, er en hverdag, hvor der er tidspunkter på dagen, hvor én voksen står alene med 19 børn.

Det er mig uforståeligt, at vi accepterer dette i kommunen.

Det er uværdigt for børnene og de voksne, men det er også et brud på den "samfundskontrakt", der siger, at vi børnefamilier skal kunne gå på job hver dag - til gengæld stilles dagtilbud til rådighed, mod betaling, hvor lovgivningen siger, at:

"Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. " jf. Dagtilbudslovens §7

Det Grønne Område refererer til to forskere fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd (VIVE tidligere SFI), som selv påpeger det, som vi også så i TV2's eksperiment fra Unoden i Viborg, hvor børnehavebørnene fik målt stresshormonerne før og efter normeringen blev forbedret. Ved den dårlige normering så man en væsentlig forøgelse af stresshormonerne hos børnene.

Det er ikke første gang, at VIVE fremlægger viden på dagtilbudsområdet. Tilbage i 2014 udarbejdede VIVE en forskningsrapport omkring daginstitutionens betydning for børns udvikling på kortere og længere sigt! I denne rapport kan man bl.a. læse, at:

Kvaliteten af interaktionen mellem voksen og barn er den mest betydningsfulde enkeltfaktor i børneinstitutionen for barnets intellektuelle udvikling"

Noget af det som VIVE ligeledes konkluderer, er gruppestørrelsens betydning, her skriver de bl.a. at:

"Ved større grupper med lavere normering og uuddannet personale forfalder pædagogerne omvendt i højere grad til passive positioner med at overvåge mange børn samtidig. I disse omgivelser kan nogle af børnene blive mere apatiske, eller de kan forfalde til at starte konflikter, og det hæmmer deres kognitive udvikling. Ved lavere normeringer sker der også en stigning i sygefraværet blandt personalet, hvilket peger på, at normeringen også kan have betydning for personalestabiliteten."

Der forelægger meget viden på området og vi har bare det seneste år hørt adskillige børnepsykologer ytre deres syn på sagen. Så hvorfor bekoste flere penge på konsulenter, forskning og nye rapporter? Hvad nytter det, hvis der aldrig er nogen politikere, som handler på resultaterne?

Når den bekymrede mor, Alexandra, stiller sig uforstående overfor logikken i at spare på børneområdet, mener jeg, at hun har en pointe.

Når alt kommer til alt, mener jeg og Venstre, at det er tid til, at vi investerer i vores børn. Investering er ikke altid et nyt byggeprojekt eller med tanke om, hvordan vi får nye borgere til kommunen. Vi må også forholde os til de borgere, som bor her allerede og investere i dem. For det giver ikke kun god mening for familierne, børnene og personalet, men også for kommunekassen.