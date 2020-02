Gitte Kjær-Westermann (R), M-KB

Debat: Udligningen skal være saglig, rimelig og upartisk

Debat Det Grønne Område - 20. februar 2020 kl. 16:00 Af Gitte Kjær-Westermann (R), M-KB Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Udligning er nødvendig, men den skal være rimelig, gennemskuelig, saglig og upartisk.

I de Radikale er vi for udligning. Den er nødvendig. For kommunerne har forskellige betingelser at drive kommune for. Men udligningen skal være fair, gennemsigtig og forståelig. Og den skal hverken være en politisk kastebold, eller en skrue, der strammes i det uendelige. Det er allerede sådan, at de såkaldt velhavende kommuner ikke nødvendigvis leverer bedre service end mange af de såkaldt fattige kommuner ifølge KL's nøgletal.

Derfor er vi en del Radikale i det Nordsjællandske, som undrer os over flere ting i regeringens nye udligningsudspil. For det første mener vi, det er yderst vigtigt, at en ny ordning ikke blot er en afspejling af den regering, der tilfældigvis sidder. For så vil den skulle igennem en ressourcekrævende nytænkning hver gang, regeringens sammensætning skifter. Kigger man på forskellene mellem finansieringsudvalgets modeller og den socialdemokratiske model, ser det mistænkeligt meget ud til, at sidstnævnte gavner mange socialdemokratisk ledede kommuner.

Lad os få en udligningsordning, som handler om saglige ulemper og sociale belastninger, ikke partifarve! Hvorfor tæller det fx automatisk med som en belastning, blot fordi man bor i alment boligbyggeri eller har 'langt til arbejdspladsen'. Og hvorfor skal det kunne betale sig at give erhvervslivet 'skatterabat' gennem en lav dækningsafgift?

Det er fortsat svært at forstå, hvorfor nogle økonomiske ulemper tæller med, mens andre ikke gør. Når fx borgernes rådighedsbeløb ikke tæller med, bliver billedet af borgernes velstand ikke retvisende. Grundskyld og realkreditlån æder det meste af mange folks indtægter hos os, ligesom leveomkostningerne er højere, og det er dem med helt almindelige indtægter, som øget udligning går ud over, ikke velhaverne. Det er også dem med almindelige indtægter, vi rammer, hvis vi sætter skatten op for at betale for udligningsregningen. Det ender vi nok med at være nødt til, men vi skal passe på, at udligningen ikke skaber et polariseret Danmark med velhaverghettoer, hvor mennesker med gennemsnitsindtægter har svært ved at få råd til at bo.

En anden anke er, at udspillet er uigennemsigtigt. Lempes service- og anlægsramme i samme omgang, så vi kan leve op til kravene på service og vedligeholdelse? Hvad med sanktionerne på skat på sigt? Hvad ligger til grund for, at man bare kan sætte lighedstegn mellem middellevetid og sundhedsbehov? Og mellem lav skat og højt serviceniveau i kommunerne? Det sidste er påviseligt en misforståelse ifølge KLs nøgletal. Vi må som minimum forlange gennemsigtighed i beregningerne.

Endelig skaber udspillet en skæv incitamentsstruktur. Er det ok, at nogle kommuner betaler for andre kommuners eventuelle ineffektivitet? En udligningsmodel bør rumme incitament til at kommunerne forvalter ressourcerne effektivt, løfter borgere ud af forsørgelse, og finder på gode, nytænkende velfærdsløsninger. Kunne udligningsordningen suppleres med en tilbagerapporteringsordning?

Vi bør også spørge os selv, hvor det kommunale selvstyre bliver af, når Folketinget vil styre kommunernes skatteprocent, serviceniveau, anlægsniveau og tvinge kommunalpolitikerne til at levere den samme service og trække den samme skatteprocent i alle kommuner?

I de Radikale er vi for udligning. Men den skal være fair, gennemsigtig, forståelig, upartisk, bygge på saglige kriterier, og rumme gode incitamentsstrukturer til at arbejde med udfordringerne.

