Debat: Udligningen er endnu et slag i luften

Debat Det Grønne Område - 22. februar 2020 kl. 16:00 Af Mogens Friis Langs Hegnet 39 2800 Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen har vældig travlt med at jagte en række småbeløb i udligningen på 1,2 mia. kr., samtidig med at man lader langt større beløb flyde ned i gaderisten pga. manglende professionel styring af offentlige byggeprojekter, fx universitetsbyggerier, DSBs signalprojekt, infrastrukturprojekter, fejlindkøb af it-systemer og en Skatte-styrelse, der er uden af kontrol, der alle sprænger rammerne for sund økonomisk fornuft. Vi taler om udgifter på flere hundrede milliarder, som der ikke er nogen form for styring og kontrol på.

Det er en kendsgerning, at mere "fattighjælp" til udkanten ikke løser de grundlæggende problemer - det gør derimod flere private arbejdspladser. Arbejdspladserne vedbliver med at vokse omkring de 3-4 store bycentre, det giver daglige folkevandringer og pres på en infrastruktur, der allerede er brudt sammen i hele landet.

Planloven er blevet til en katastrofelov og intet reguleres på fornuftig vis længere. Det kommunale snæversyn forstærker udviklingen med endnu mere trængsel og behov for endnu mere udligning. Det er indlysende, at hovedproblemet er alt for mange kommuner, der ligger i en gensidig "erhvervsudviklingskrig" om arbejdspladser på bekostning af både nabokommuner, men man glemmer i Kl, at det i den sidste ende rammer udkanten og kun gavner de 3-4 store bycentre.

Vi får ikke mindre demokrati med færre kommuner fx 10 til 12 kommuner, men en bedre styring og fordeling af samfundsøkonomien. DK er ikke befolkningsmæssigt ikke større end Hamborg og omegn. Den tyske økonomisk sprænger ikke overraskende alle vækstprognoser igen - til gengæld er vi i DK overadministreret med en alt for stor dødvægt af en offentligsektor, som ikke tjener noget formål.

Der er ingen visioner og fast hånd om fremtiden i hverken folketinget eller kommunerne - det fornemmer vi vist alle mere eller mindre.

