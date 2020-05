Debat: Teknokrater på rådhuset: Styr jer!

Vi har lige fået at vide i dag til morgen den 1. maj, at Lyngby-Taarbæk Kommune har givet dispensation til, at man kan fælde ca. 50 egetræer, der kun er 50 år gamle, som derfor er i deres ungdoms vår, og som kan leve i århundreder - hvis de får lov!

De er en del af hele DTU, som fremsynede og beåndede arkitekter havde som vision for DTU, da de planlagde denne store opgave for 50 år siden, og som er blevet et af Danmarks arkitektoniske hovedværker.

Vi er dybt rystede sammen med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabs Kultur over, at Lyngby-Taarbæk Kommune bare tillader sig at gøre dette uden at høre borgerne, uden at behandle det i i Byplanudvalget og med en stribe af organisationer, som også er imod denne vandalisme, og som bryder en lang linje af flotte træer, der netop understreger, at DTU er en oase midt i en skov.