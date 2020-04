Debat: Tak til alle dem, der passer deres arbejde

Der var stille og roligt, få mennesker, og som altid er min søde, fantastiske og altid smilende service-minded ekspedient, Teis, der. For han arbejder stadig: Hver eneste dag holder han og de andre gang i butikken med et smil, så vi andre stadig kan handle.

Jeg var lige ude at gå en tur og gik ned i Irma på Lyngby Hovedgade.

Det er så vigtigt at takke dem, som "bare" passer deres arbejde hver dag i denne tid og være taknemmelig for, at de gør det muligt.