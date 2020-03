Debat: Svigter de ældre

Jeg har før skrevet læserbreve om det urimelige i, at man skal " bokse" med kommunen, for som ældre at få den nødvendige hjælp i hjemmet.

Mit indslag nu drejer sig om den samme ældre mand, som jeg før har omtalt, og som manglede hjælp til rengøring.

Nu er der desværre sket det, at han har fået en blodprop i hjernen, og efter 3 fald derhjemme kom på Herlev Hospital.

Efter et par dage kom der en dame fra visitationen, som mente, at han skulle sendes hjem og derfra få den daglige hjælp. Lægerne og os pårørende var bestemt ikke enige, men vi fik at vide, at det altså var hende der bestemte. Det endte dog med, at han kom på Rehabiliteringscentret Møllebo, hvor han kunne få noget pleje og optræning. Der blev iværksat, at han efter hjemsendelse ville få 6 daglige hjemmebesøg med hjælp til diverse, plus nødkald og et digitalt låsesystem, så plejerne/hjælpere selv kunne komme ind. Der blev opsat handicap-hjælpemidler på badeværelset, så jeg var ret fortrøstningsfuld.

Men også Møllebo måtte dog kæmpe med visitationen, for at kunne beholde ham, indtil alle disse nødvendige foranstaltninger var på plads - bl.a. fjernelse af nogle dørtrin, så han kunne komme rundt med sin rollator. Så langt så godt. I dag kom han så hjem, men altså uden at hverken nødhjælpsfunktionen eller det ændrede nøglesystem var bragt i orden.

Så hjemmeplejen kunne ikke komme ind til ham. De var dybt frustrerede, og nervøse oveni, da de kørte forgæves flere gange. Jeg var efter selv at have ringet forgæves til ham gået derover, og så kom hjemmeplejen heldigvis igen, mens jeg var der. De var meget kede af forløbet, og forstod heller ikke, hvorfor han var blevet sendt hjem før disse vigtige ting var i orden.