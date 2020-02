Debat: Sorgenfri Nordtorv bør fredes

Mange af Sorgenfris beboere vil savne Sorgenfri Nordtorv, når det om kort tid skal erstattes af massiv boligbebyggelse. Denne form for arkitektur har de fået nok af. Dette vises af dannelsen af en lokal beboerforening til bevarelse af områdets natur og kultur samt af talrige læserbreve.

3. Udtalelser af et bestyrelsesmedlem af et bestyrelsesmedlem af Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk.

Der bør derfor rejses en fredningssag, for eksempel af Kommunen, inden det er for sent.