Send til din ven. X Artiklen: Debat: Smitterisiko i Borgerservice Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Smitterisiko i Borgerservice

Debat Det Grønne Område - 08. maj 2020 kl. 15:00 Af Nina Vosbein, Helsingevej 27, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne tid gælder det ikke blot om at holde afstand, men også om at være opmærksom på faren ved at berøre områder, som mange andre har været i kontakt med: Håndtag, betjeningsknapper i elevatorer, betalingsterminaler og betjeningsskærme.

Her vil jeg især henlede opmærksomheden på adgangen til Borgerservice, som nu kræver forudbestilt tid og dermed uundgåelig kontakt med en touch screen ved ankomsten for at blive registreret.

Netop denne skærm kan være drilagtig at betjene, og man kan nemt blive nødt til at prøve gang på gang, før man lykkes.

Da jeg 7. februar måtte henvende mig efter at have fået mit kørekort stjålet, oplevede jeg netop dette. Min mand var med og prøvede også at taste os ind, men først med hjælp fra personale lykkedes det. Begyndervanskeligheder, måske, men ikke desto mindre solid kontakt med en skærm, som samtlige besøgende er nødt til at betjene.

9 dage efter besøget fik både min mand og jeg milde symptomer: fornemmelser i halsen, hoste, muskelsmerter, hovedpine, men ingen feber. Bortset fra hoste om natten gik det over efter ca. 5 dage. Har vi haft covid19? Vi ved det ikke, men det kan mistænkes, og måske smittedes vi under besøget i Lyngby Storcenter.

Hvordan kan man fremover beskytte besøgende mod denne smittefare?