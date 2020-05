Debat: Skær ikke ned på vores busser

Selv er jeg så heldig, at jeg er i stand til at komme rundt omkring på cykel, men kan ikke lade være med at tænke på dem uden den mulighed.

Jeg kan forstå, at det er ud fra et behov for at spare, men mener ikke at den tid vi er i lige nu giver et klart billede af, hvor meget vi har behov for vores busser.