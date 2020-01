Debat: Simon Phil Sørensens udtalelser strider mod afgørelsen i Nævnenes Hus

Dementi af Lyngby-Taarbæk Kommunes udtalelser i artikel i Det Grønne Område i uge 2 ”Ellen blev syg i sin lejlighed og kæmper nu for at vende hjem.”

Kære bygningsinspektør Søren Suhr-Viranniemi og formand for Byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen.

Hvordan kan du, Simon Pihl Sørensen, udtale, at forvaltningen havde givet mig et korrekt påbud om, at jeg selv skulle sanere min lejlighed for skimmelsvamp?

Lyngby-Taarbæk Kommune og jeg modtog d. 14. november 2019 en afgørelse fra Nævnenes hus af min klage over, at Søren Suhr-Viranniemi havde givet mig et påbud og dernæst en politianmeldelse om, at jeg selv skulle sætte min lejlighed i stand pga skimmelsvamp. Afgørelsen lød på, at kommu-nen havde ydet en usaglig behandling af problemet, fordi der ikke også var givet et påbud til Ejer-foreningen, som har ansvaret for bygningens udvendige vedligeholdelse. Derfor ophævede og hjemviste de påbuddet til fornyet behandling ved kommunen.

Trods dette vurderer du Simon Phil Sørensen i artiklen i uge 2, at forvaltningen har handlet korrekt og udstedt et korrekt påbud.

Dette strider jo fuldkomment mod afgørelsen fra Nævnenes Hus.

Desuden udtaler både du og Søren Suhr, at når man er ejer af en lejlighed, må man selv udbedre den. Dette er ikke korrekt, da det afhænger af en privatretslig afgørelse af, hvem der har skylden for skimmelsvampeudbruddet i lejligheden. I dette tilfælde har Retten afgjort, at det var forårsaget af et af ejerforeningen mangelfuldt vedligeholdt tag. Derfor er det ejerforeningens ansvar.

I sidste spalte i artiklen udtaler du, Simon Pihl, at når politianmeldelsen er hjemvist, er det fordi Nævnenes Hus har overset, at taget allerede er udbedret af ejerforeningen.

Politianmeldelsen udstedte Søren Suhr til mig d. 27-08-2018, og den blev straks derefter hjemvist af Nævnenes Hus.

Taget er først blevet udbedret af ejerforeningen for nylig i oktober 2019, altså mere end et år senere end datoen for Søren Suhrs politianmeldelse.

Denne påstand fra Simon Pihl Sørensen taler vist for sig selv.