Debat: Sandheden om hjemmeplejen

Til redaktionen: Tak fordi I har bragt mine indslag. Og til læserne: Jeg er ked af at skulle fremstå som evig negativ, men det er vigtigt for mig, at sandheden omkring hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune kommer frem.

Han blev visiteret til færre hjemmebesøg end lovet, og det var så om så med genoptræningen. Han faldt desværre igen et par gange og måtte benytte sig af nødkalds-funktionen - og mig. Skiftende nationaliteter som han ikke kunne kommunikere med, blev sendt ud, og nogle som ikke havde styr på ret meget omkring hans piller (som skal knuses pga. fejlsynkning), ej heller vigtigheden af, at alt flydende skal fortykkes pga. risikoen for lungebetændelse.

Jeg har sagt ja til at være hans kontaktperson og gøre ting for ham (bl.a. handle ind) men jeg føler, at alt for meget er lagt på mine skuldre, at jeg skal være parat næsten i døgndrift, og at det hænger på mig, at han får noget at spise - udover knuste piller ovenpå yougurt eller æblegrød fra hjemmeplejernes side, og så er de ude af døren igen.