Debat: Sådan videreføres kommunal vedligeholdelse af veje

Debat Det Grønne Område - 01. maj 2020 kl. 08:00 Af Jens Overø, Ulrikkenborg Allé 54, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grundejerne langs de private fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune har hidtil kunnet få aftaler med kommunen om vejenes vedligeholdelse mod, at grundejerne betalte herfor.

Disse aftaler skal nu efter en afgørelse fra Ankestyrelsen bringes til ophør, hvad der har givet en del problemer, selv om alle åbenbart var tilfredse med aftalerne.

Men man kan videreføre ordninger om vedligeholdelse af vejene, hvis kommunen blot vil benytte privatvejlovens § 55, stk. 2, der lyder således:

"Anmoder vedligeholdelsespligtige grundejere, der ved en fordeling efter § 49 [om udgifts-fordeling] er eller vil kunne blive pålagt at afholde mindst to tredjedele af de samlede udgifter til vejens vedligeholdelse, om det, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at den helt eller delvis påtager sig vedligeholdelsen, herunder den fremtidige vedligeholdelse, af vejen for samtlige grundejeres regning."

Ved at bruge denne bestemmelse kan de private grundejere slippe for at skulle gøre sig kloge på alt det, som vejvedligeholdelse omfatter (asfalt, brolægning osv.).

Disse spørgsmål har grundejerne som udgangspunkt ikke forstand på, hvorimod kommunen kender til det fra de offentlige veje.

På denne måde kan kommunen stå for alt det tekniske og få sig betalt af grundejerne. Hvorfor ikke vælge den løsning? En kommune har man til at tage sig af opgaver, der er fælles (jfr. latin communio ~ fællesskab).

Formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg Sigurd Agersnap udtaler 15. april til Det Grønne Område, at en omklassificering af de private fællesveje til offentlige veje vil blive dyrt og give anledning til skatteforhøjelser.

Men ved at bruge § 55, stk. 2, kan dette undgås, fordi grundejerne betaler, ligesom det på denne måde undgås, at privatpersoner skal til at beskæftige sig med tekniske spørgsmål om udbedring af veje.