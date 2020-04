Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sådan støtter man ikke de lokale til at støtte lokalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sådan støtter man ikke de lokale til at støtte lokalt

Debat Det Grønne Område - 02. april 2020 kl. 08:00 Af Lars Ive, Krogvej 4, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svært at være uenig i behov for lokal opbakning i disse tider. Men tankevækkende at nogen udnytter den opbakning til egen vinding.

For anden gang indenfor kort tid drog vi i går ved 19.30 tiden til Magasins Torv for at hente take-away. Sønnen bad mig om at være chauffør, hvilket kan undre, at han ligefrem vil køre med sin gamle far ved rattet.

På Torvet var der godt med ledige pladser, men køen foran Sticks'n'Sushi var lang og tog sin tid. Og nu kom forklaringen på chaufførtjansen, for ud af fra et mørkt hjørne under Johannes Fog kom parkeringsvagten småløbende, tog et par fotos og anbragte en regning på 2 formasteliges biler.

2 formastelige som havde besluttet sig for lokal opbakning, men ikke havde betalt afgift for at holde og hente take away. Sønnen havde set det før og havde klogt medbragt mig som "person i bilen".

Godt gået Q-Park, Sticks'n'Sushi i Hellerup har 1 time gratis parkering.