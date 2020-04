Foto: AdobeStock Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Debat: SF kan ikke tage patent på værdige børneforhold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: SF kan ikke tage patent på værdige børneforhold

Debat Det Grønne Område - 13. april 2020 kl. 08:00 Af Helle Binzer, spidskandidat for Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Jeg vil gerne takke SF's folketingskandidat Joakim Schiødt for anerkendelsen, han gav i DGO 18. marts 2020. Som borgerlig mor til to drenge på fire og to år mener jeg, at børnefamiliernes forhold i den grad trænger til et opløft her lokalt i kommunen.

Jeg og Venstre går ind for kommunalt selvstyre, men jeg må desværre sige, at børnefamiliernes vilkår er under pres, også i Lyngby-Taarbæk. Derfor mener jeg, at vi har brug for et bredt samarbejde for at løfte dette område på serviceposten såvel som anlægsposten lokalt. For børnefamilierne er det helt essentielt, at når man afleverer sine børn hver dag for at kunne gå på arbejde, at man så kan forvente, at der er hænder nok til at varetage sine børns behov.

I dag løber det pædagogisk personale stærkt. De er dygtige og gør det bedste, de kan, med de vilkår, de har. Men det er vilkårene, som vi forældre blandt andet gik på gaden for tilbage i april sidste år. Denne forældrebevægelse var og er tværpolitisk, det har jeg ikke lagt skjul på.

Vi i Venstre mener ikke, at ét parti har patent på værdige børneforhold. Der, hvor vi adskiller os, er vejen dertil - vi mener for eksempel ikke, at vi altid skal bede borgerne om at betale mere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er i forvejen dyrt at være børnefamilie i kommunen. Det kræver for langt de fleste familier, at begge forældre arbejder fuldtid, og mange pendler. Derfor skal kommunens børn selvfølgelig også have værdige forhold uagtet forældrenes politiske overbevisning. Det sammenhold, som børnefamilierne har udvist adskillige gange det seneste år, vidner for mig om Joachim Schøidts manglende indsigt i den lokale forældrekamp i Lyngby-Taarbæk.