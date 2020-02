Richard Sandbæk. Foto: Pressefoto

Debat: S vil lade skatten stige hos "de rige"

Debat Det Grønne Område - 27. februar 2020 kl. 08:00 Af Richard Sandbæk (K), M-KB, gruppeformand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer desværre vildledende tal fra Socialdemokratiet, idet Lyngby-Taarbæk kommune får en udligningsregning på langt over kr. 62 millioner og det er vel og mærke et beløb, der vil fortsætte med at stige. I forvejen betaler vores kommune over 1 milliard i udligning - hvornår er nok nok?

Åbenbart ikke for Socialdemokraterne, som mener det er iorden at borgerne i Lyngby-Taarbæk bliver flået i skat for det vil blive resultatet af den nye udligningsordning.

Faktisk vil regeringen hæve den "kommunale topskat" fra 93% til 95%.

Borgmester Sofia Osmani forsvarer i alle medier vores kommune og kæmper for at få Regeringen til at forstå, hvor urimeligt det er at vi skal betale endnu mere i udligning.

Men hvor er Socialdemokraterne henne? synes S at det er iorden at kommunens borgere bliver flået i skat og at vi skal betale endnu flere penge til udligning - penge som kunne være brugt til en bedre velfærd for børn og ældre?

Andre socialdemokratiske borgmestre i for eksempel Lejre, Hillerød og Hjørring kommune protesterer, kom nu kære Socialdemokrati kæmp nu for borgerne i Lyngby-Taarbæk istedetfor at rette ind overfor Regeringen - vær solidarisk med Lyngby-Taarbæk borgerne.