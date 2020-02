Send til din ven. X Artiklen: Debat: Rundkørslen i Virum skal forbedre trafiksikkerheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Rundkørslen i Virum skal forbedre trafiksikkerheden

Debat Det Grønne Område - 20. februar 2020 kl. 08:00 Af Sigurd Agersnap (SF), fmd. Richard Sandbæk (K), næstfmd. Teknik- og Miljøudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folmer Gørtz kritiserer i et debatindlæg her i avisen den 24. januar kommunalbestyrelsen planer om en helhedsplan for trafiksikkerheden i Virum centrum. Indlægget kalder på et svar, ikke mindst fordi indlægsskriveren påstår, at kommunalbestyrelsens planer vil forringe trafiksikkerheden.

Det er vigtigt at understrege, at når vi i Teknik- og Miljøudvalget samt i kommunalbestyrelsen har besluttet at bruge 5,5 millioner kroner på at forbedre trafikken i Virum, så sker det for at forbedre sikkerheden. Ikke det omvendte. At sikre trafiksikkerheden er det alt overskyggende mål, når vi behandler trafiksager i Teknik- og Miljøudvalget, og der er mange gode trafiksikkerhedstiltag i planen for Virum centrum.

1. Med hævede overgange mellem Virum Station og Geels Plads giver planen gående mulighed for at krydse vejen sikkert i stedet for som i dag gennem et hul i hækken.

2. Med dobbeltrettede cykelstier ved Virum station forbedrer vi sikkerheden for gående og cyklister ved at give plads til de cyklister, der ellers har cyklet mod ensretning.

3. Og med hævede flade for cyklister i en rundkørsel ved Virum Torv, er alle sejl sat ind for at forbedre trafiksikkerheden for ikke mindst de bløde trafikanter i et trafikbelastet kryds.

Det er helt forståeligt, at der er holdninger til sikkerheden i rundkørsler versus kryds, og som politikere læner vi os selvfølgelig op af anbefalinger fra Vejdirektoratet, Rambøll, Trafitec og forvaltningens eksperter. På den baggrund har vi besluttet en rundkørsel, som skal hjælpe til at sænke hastigheden, og med hævede flader for cyklisterne skaber den en mere sikker passage for bløde trafikanter. Faktisk viser en rapport fra Trafitec at både antallet af uheld og af alvorlige ulykker falder med rundkørsler. Slår man ligeledes op i Vejdirektoratets redegørelse om Tryghed og Sikkerhed i Trafikken fra 2016, kan man da også læse at rundkørsler udover at forbedre fremkommeligheden også forbedrer trafiksikkerheden. Der sker simpelthen færre alvorlige uheld i en rundkørsel, hvor farten tvinges ned hos bilisterne.

Med udviklingen i Virum er der brug for et nyt kryds og en ny trafikafvikling. Krydset er ifølge politiets registreringer i dag overrepræsenteret i uheldsstatistikkerne. Der er simpelthen flere uheld i krydset end man burde forvente, og når vi samtidig kan se et stadig større trafikpres med ikke mindst flere biler igennem krydset, er vi nødt til at se på tiltag som kan sikre trafiksikkerheden i fremtiden. Samtidig skal helhedsplanen selvfølgelig også kunne håndtere de nye trafikmængder, og give området et tiltrængt visuelt løft. Alle tre forhold regner vi med at kunne levere på med denne plan, men det betyder ikke, at vi ikke tager imod gode ideer. Cyklistforbundet har forslået hævede flader for cyklister i rundkørslen. Den idé har vi taget til os. På borgermøde i Virum Hallen om helhedsplanen nævnte Virum Handelsforening at hækken ud for Geels Plads var så høj, at den kunne skygge for cyklister. Derfor blev hækken skåret kraftigt ned straks efter. Så når Folmer Gørtz i sit indlæg kommer med flere konkrete ideer arbejder vi selvfølgelig videre med dem. Vi har alle en interesse i at projektet bliver så flot og sikkert som muligt. Derfor er udformningen af en rundkørsel for os ikke et politisk spørgsmål, men et spørgsmål hvor vi lytter til fagkundskaben.

