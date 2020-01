Debat: Rundkørsel er en katastrofe for trafiksikkerheden

Folmer S. Gørtz opfordrer kommunalpolitikerne til alvorligt at genoverveje deres beslutning om at lave mini rundkørsel på Virum Torv.

DEBAT Mini rundkørsel på Virum Torv løser IKKE nogen af problemerne med krydset, som kommunen ville løse, men tvært imod.

Det undrer mig meget at man vil totalt ændre et vejkryds, der er en af de sikreste i hele kommunen (landet) ud fra trafikmængde mm. Der er ikke konstateret nogen som helst alvorlige ulykker i krydset i de sidste 5 år. Jeg har boet her i Virum i 69 år og kan huske både rundkørslerne og da man etablerede trafiklyset.

Jeg har givet førstehjælp ved 2 alvorlige påkørsler at cykelister i det daværende trafiklys, hvor cykelstien fulgte vejen lige over. Da krydset var farligt (sortplet), ombyggede kommunen det til det nuværende, hvor cyklisterne passerer vinkelret på trafikken.

Jeg kan ikke huske et eneste alvorligt uheld i krydset siden da.

Dette har ekstra stor betydning i dag, hvor cyklerne kan køre op mod 40 km i timen, da svingene tvinger cyklerne til at tage farten af. Der er en stor forskel fra man i sin tid ombyggede krydset til i dag, for dengang var der færre biler og cykler. Man cyklede dengang ikke til skole før end ved 11-12-årsalderen. Problemet i dag er, at der ikke er nok plads til cyklerne, der skal krydse vejen, hvorfor det i dag føles utrygt, selv om krydset faktisk er ekstremt sikkert.

Ifølge vejdirektoratets statistik er mini rundkørsler væsentlig farligere for gående og cyklende end lyskryds. Hvorfor lytter politikerne ikke til eksperterne?

1. Trygheden for cyklisterne bliver væsentlig forringet, idet bilisterne får sværere ved at se skråt bagfra kommende cykelister. Der er grunden til at man har rettet alle skrå vejkryds op, så at de er vinkelrette. Det har reddet mange menneskeliv. Du ser bedre en, der kommer fra siden end en, der kommer skråt bagfra! Dette vil især ramme skolebørnene.

2. De gående vil fortsat ofte krydse vejen udenfor fodgængerovergangen (ingen ændring fra nuværende forhold.) Nu vil der ikke være et grønt trafiklys til at begrænse trafikken i passageøjeblikket. Dette vil være et utroligt farligt moment for skolebørn, der skal over, når der ikke er et trafiklys! Det vil sandsynlig vis kræve skolepatruljer i rundkørslen.

3. Ved at anbringe en ekstra forgængerovergang 30 m fra den første ved stationen, øges risikoen for at bilisterne overser dem. Det er kendt indenfor trafiksikkerhed at passage af vej tæt på en fodgængerovergang er væsentlig farligere end væk fra en fodgængerovergang, dette er fordi bilisten efter passage af den første fodgængerovergang mister koncentrationen på fodgængere.

4. Biltrafikken og dermed resten af trafikken bliver væsentlig nedsat i myldretiden, da der kun kan passere en bil ad gangen. Trafikken vil blive spæret helt af køen ved det nærtliggende trafiklys ved Geels Plads. Det er kendt, hvis der er hindringer for udløbet (udkørsel af trafikken) fra en rundkørsel, så bliver hele rundkørslen hurtigt blokeret. Dette kan ses i Holte under myldretidstrafikken, hvor rundkørslerne ved Holte Stationsvej og Rønnebærvej, samt Øverødvej og Vangebovej ofte bliver blokeret helt på grund af lyskrydset Kongevejen og Holte Stationsvej/Vangebovej.

5. Udkørsel fra P-pladserne på Torvet bliver væsentlig sværere, da der ikke er ophold i trafikken.

Der er udfordringer i det nuværende kryds, som kan afhjælpes relativt enkelt og billigt.

a. Flytter man stoppelyset og fodgængerovergangene tilbage fra krydset til at flugte med fortovet ved butikkerne, så vil væsentlig færre krydse udenfor fodgængerfelterne og der vil ikke være fodgængere i selve krydset. Fodgængerfeltet mod stationen vil så også komme så tæt på stationen (kan gøres ekstra bredt), at det forslåede ekstra fodgængerfelt er overflødigt.

Dette vil også give plads for udkørsel af en bil fra P-pladserne i krydset, som derfor kan holde uden at genere cyklerne foran krydset. Dette forudsætter at de gamle trafiklys genbruges med forsinkelse i forhold til dem ved fodgængerfeltet, så at der ikke bliver fanget biler imellem de to lyssignaler.

b. Hvis man laver en højre svingbane for cyklisterne, parallelt med den nuværende cykelsti i selve krydset med start, der hvor cyklerne krydser ind på cykelstien i dag, så bliver der plads til de ligeud kørende (krydsende) cykler, der således ikke vil blokere for de højre svingende. Dette vil skabe en reel tryghed for cyklisterne.

c. Som beskrevet under a, vil det forbedre situationen for ud / indkørsel for biler til p-pladserne på torvet. Der vil ikke være fodgængere, der står og venter på grønt lys og spærre, når stop linjen flyttes frem til der, hvor cyklerne krydser vejen. Der vil være plads til at en bil kan holde for rødt lys mellem fodgængerovergangen og selve krydset. Dette vil også give bilisterne bedre tid til at koncentrerer sig om fodgængerne inden selve krydset.

d. Det vil stadig være muligt at lave dobbeltrettet cykelsti fra stationen hen til fodgænger overgangen.

e. Hvis man mindsker bredden på vejene ud af krydset (flytning af hellen), så er det muligt at lave en dobbelt bane for bilerne ind i krydset, hvorved trafikken kan glide lettere. Det er jo det, man allerede i dag ofte ser praktiseret. Det er også her at uheldene optræder for bilisterne, idet nogen tror, at en venstre svingende bil spærrer for en ligeud kørende. Med opdelt kørebaner kan man bedre overskue hvilke biler, der skal hvorhen.

f. Der hvor der er stor risiko for påkørsel af fodgængere er cykelstien bag parkeringspladsen på Grønnevej. Hvis der opsættes rækværk på Grønnevej mellem forgængerovergangen og hen til (tvær) parkeringspladsen vil man kunne forhindre at fodgængerne bruger cykelstien som fortov. Herved undgår man, at der er gående på cykelstien bagved de parkerede biler.

Jeg opfordrer derfor kommunalpolitikerne til alvorligt at genoverveje deres beslutning om at lave mini rundkørsel på Virum Torv. I har ansvaret for hver eneste kvæstet/dræbt blød trafikant, hvis man gennemfører ombygningen som planlagt!