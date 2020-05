Debat: Ros til alle ansatte i den private sektor

Men - og her kommer et stort 'men': Hvorfor nævner SF ikke de privatansatte? Har de ikke fortjent en stor ros og tak?

Hos Konservative hylder vi alle ansatte, der har arbejdet hårdt og dedikeret under coronakrisen private såvel som offentlig ansatte, og der skal ikke gøres forskel. Det er ikke rimeligt - det er ikke fair ikke over for de privatansatte, som skaber det økonomiske fundament for vores velfærd.