Foto: Kim Skipper Pedersen

Debat: Rektor på Lyngby Handelsgymnasium udøver magtmisbrug og stækker elevers ytringsfrihed

Debat Det Grønne Område - 12. februar 2020 kl. 15:00 Af Claus Bøgh Svenningsen, Nye Borgerlige Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rektoren på Lyngby Handelsgymnasium udøver magtmisbrug og stækker elevers ytringsfrihed.

I B.T. 4. februar kunne man læse, hvordan ytringsfriheden er under pres hos flittige gymnasieelever på Lyngby Handelsgymnasium, som trues til tavshed for "mobning" og "krænkelser" ved at kritisere dovne og uddannelsesuegnede medstuderende. Det er den klummeskrivende gymnasieelev Katrine Fischer, som i det konkrete tilfælde er blevet truet til tavshed af rektor Pernille Bogø Bach efter at have påpeget den udbredte dovenskab og manglende engagement i et debatindlæg i Berlingske. Efter en bekymringssamtale med gymnasieledelsen fulgte et brev med bl.a. følgende ordlyd:

»Skolen giver dig på den baggrund en skriftlig advarsel og en betinget sanktion om, at skulle du igen overtræde skolens studie- og ordensregler vedrørende respekt for dine medstuderende, så vil vi se os nødsaget til at iværksætte skrappere sanktioner fra studie- og ordensreglerne.«

Selv om det sikkert er et ømt punkt for rektoren, så hører denne ordlyd ingen steder hjemme på denne eller andre uddannelsesinstitutioner i et demokratisksamfund som det danske. Det er skræmmende, hvis elever ikke længere kan eller tør udtale sig uden at være bange for at blive smidt ud af gymnasiet.

I vestlige samfund er det normalt kun på amerikanske og svenske venstredrejede uddannelsesinstitutioner og universiteter, man finder lignende meningsdiktatoriske tilstande. Dette er uden tvivl en meget kedelig sag, hvor rektoren har udøvet magtmisbrug og stækket en begavet gymnasieelevs ytringsfrihed. I stedet for, at straffe eleven burde hun få en medalje for at rejse en meget relevant samfundsproblemstilling.

Denne totalitære adfærd og manglende respekt for det frie ord er livsfarlig og skadelig for Danmark, vores frihedsrettigheder, kultur og værdier. Sagen bør behandles med største alvor.