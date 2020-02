Send til din ven. X Artiklen: Debat: Regeringen har glemt, at kun mennesker kan betale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Regeringen har glemt, at kun mennesker kan betale

Debat Det Grønne Område - 23. februar 2020 kl. 08:00 Af Thomas Frederiksen, fmd. Liberal Alliance, Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I deres udspil til en udligningsreform har regeringen glemt det helt basale faktum, at kun mennesker kan betale, og når man vil udligne lokale forskelle så må man tage bestik af disse menneskers leveomkostninger mv.

I skrivende stund kender vi ikke det eksakte beløb på ekstraregningen, måtte regeringens udspil blive vedtaget, men vi ved med sikkerhed, at det bliver dyrere at være borger i b.la. Lyngby-Taarbæk, og det sker særligt fordi regeringen har en udpræget ´kroner-øre tilgang´ til de kommunale forskelle. Den tilgang svare til når guidebøger fortæller os at den gennemsnitlige løn i land X er på 50 kroner i timen. Hvis ikke vi samtidig oplyses om leveomkostningerne i land X - eksempelvis at den gennemsnitlige månedlige husleje er på 150 kroner - så fortæller det os intet brugbart om forskellene på Danmark og land X.

Fra udspillet: "Med reformen vil regeringen øge de mest velhavende kommuners bidrag. Det er kommuner, som har mange borgere med pæne indtægter, som derfor betaler forholdsvis mange penge i skat." (13)

Ja, der er mennesker i b.la. Lyngby-Taarbæk med høje indtægter, og det skyldtes b.la. at leveomkostningerne i hovedstadsområdet er højere, og derfor må virksomhederne tilbyde en højere løn for at rekruttere arbejdskraft. Samtidig er der faggrupper - eksempelvis skolelærere og politimænd m.fl. - hvor lønnen ikke er nævneværdigt højere end hos deres jyske kolleger. Et eksempel: En familie i hovedstadsområdet med to børn hvor far er håndværker og mor er sygeplejerske som bor i hus har årligt 74.000 kr. mindre til sig selv end en sammenlignelig familie i Nordjylland.

Udligningssystemet er i forvejen, bogstaveligt talt, udtryk for en skæv byrdefordeling og nu vil regeringen tage skridtet videre. Regeringen er klar med en ekstraregning til skatteborgerne i b.la. Lyngby-Taarbæk, men udelukker samtidig at inkludere disse borgeres leveomkostninger mv. i beregningen. Regeringen har glemt at kun mennesker kan betale.