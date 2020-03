Send til din ven. X Artiklen: Debat: Rådhusrenovering til 250 mio kr. bør genovervejes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Rådhusrenovering til 250 mio kr. bør genovervejes

Debat Det Grønne Område - 20. marts 2020 kl. 16:00 Af Helle Binzer, spidskandidat (V) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som Venstres nyvalgte spidskandidat, men også som initiativtager til forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen her lokalt i Lyngby-Taarbæk, har jeg brug for at præcisere sidste uges udgave af Det Grønne Område, hvor Børne- og Ungeformanden påpeger at:

"I stedet for at tale nedsættende og generaliserende om vores dagtilbud, bør vi takke og vise tillid til vores medarbejdere og ledelse, der hver eneste dag yder en kæmpe indsats for at levere kvalitet i hverdagen for vores børn."

Jeg vil gerne slå fast, at vi forældre ikke kritiserer det pædagogiske personale eller ledelse - Tværtimod, gik forældre på tværs af kommunen sammen i efteråret for at samle 600 roser, som vi delte ud til det pædagogiske personale som en tak for deres daglige fantastiske arbejde. Desværre var Børne og Ungeformanden ikke tilstede d. 6 april sidste år hvor forældre, børn og bedsteforældre demonstrerede for minimumsnormeringer. Her ville hun have oplevet, at det ikke "bare" er enkeltstående tilfælde der er tale om, men et område som er udfordret grundet mange års besparelser.

At jeg nu skal stå i spidsen for Venstre i Lyngby-Taarbæk ændrer ikke ved, at jeg mener, at den virkelighed, som mange forældre færdes i, om end det er dagtilbud eller skole, så er der brug for at se på, om vi virkelig skal bruge 250 mio kr. på at renovere kommunens rådhus. For selvom det ikke direkte kan give os flere dygtige og varme hænder, så vil en investering i form af renovering af kommunens nedslidte faciliteter, heriblandt indeklima på skoler og i dagtilbud forbedre sygefraværet og vi vil derigennem få en reel bedre normering ude på gulvet. Jeg kan læse, at også rådhuset er blevet misligholdt ligeså og derfor står vi nu i dette dilemma - her mener jeg og Venstre, at det rigtige for byens borgere vil være at finde et billigere alternativ.