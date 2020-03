Send til din ven. X Artiklen: Debat: Politikere, kom ind i stadionkampen! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Politikere, kom ind i stadionkampen!

Debat Det Grønne Område - 20. marts 2020 kl. 08:00 Af Ole Mathiesen, Høtoften 20, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen omkring den varme kartoffel, Lyngby stadion, som kommunen gerne vil af med, og Lyngby Boldklubs problemer, udstiller endnu engang de lokale politikeres lave niveau og manglende formåen. Ja faktisk er sagen en fuldstændig parallel til problemet Sorgenfri Torv.

Selvfølgelig er Lyngby Boldklub A/S en privat og kommerciel forretning, og selvfølgelig er det ikke kommunens opgave at understøtte den. MEN, og der er et stort men. Et superligahold i fodbold er et positivt gode og et kulturelt fyrtårn for enhver by i Danmark. Også Lyngby-Taarbæk. Og det uanset om ingen, to eller sytten af kommunalbestyrelsesmedlemmerne bryder sig om fodbold, endsige ved noget som helst om det.

Masser af mennesker interesserer sig for sport (og især fodbold), ganske på samme måde, som 15-20.000 indbyggere i Sorgenfri og Virum, har et temmelig nært forhold til deres lokalmiljø. Det skal en kommune (kommune= samfund=fællesskab), naturligvis understøtte og facilitere så godt som overhovedet muligt. Det betyder omvendt ikke, at kommunen skal købe/eje Sorgenfri Torv, ligesom kommunen ikke skal holde hånden under boldklubben økonomisk. Men hvis man som lokalpolitiker ikke forstår, at man har en forpligtigelse til at nære borgernes liv og levned, til at understøtte og formidle kulturen, ja så bør man nok hurtigst muligt tage sit politiske engagement op til overvejelse.

Hvad betyder det så for de aktuelle problemer på Lyngby Stadion? Ja, jeg mener det er småligt og uden proportionsfornemmelse, at kommunen ikke i en akut situation kan gå ind og betale de sølle 1,5 mio kr, som de påkrævede tv-skærme koster. Det er trods alt kommunens stadion stadigvæk, og vi har nu gennem mere end et år hørt om kommunens bugnende kassebeholdning. Eventuelt kunne man oprette det som et rente- og afdragsfrit lån. Den håndfuld medlemmer af byrådet, som skyder på fodbolden og DBU, bør hurtigst muligt klappe i og træde et skridt tilbage. De udstiller kun, hvor inkompetente de er, og hvor lidt forstand de har på realiteternes verden.

Omvendt kunne kommunen med fordel sætte et udredningsarbejde i gang, hvor man undersøger, hvordan de andre 13 byer i Danmark med et superligahold, klarer deres stadionproblemer. Her er der jo nemlig også tale om kommuner, så man må da kunne lære noget! Bortset fra Hobro, er det min klare overbevisning, at alle de andre byer, har stadions, der klart overstiger Lyngbys i kvalitet og udstyr.