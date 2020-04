Debat: Plejepersonalet udsatte de ældre for unødvendig smitte

Først bliver der oset i Netto et kvarter, og så skal man lige over og tale med to mænd i pizzariaet. Så går turen tilbage igen til Netto, hvor der bliver oset et kvarter igen.

Man kan spritte hænder og låne handsker i Netto, men hvorfor bruge tiden på at tage den slags hensyn. Derefter går turen tilbage til plejehjemmet for at putte "min mormor". Jeg ved, at man kan udsætte de ældre for al mulig smitte på andre måder, men hvad pokker er det for et respektløst signal at sende fra plejepersonalet! Bliv nu for pokker på Plejehjemmet og lad være med at udsætte de ældre for unødig smitte.