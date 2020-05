Foto: AdobeStock Foto: mark2 - stock.adobe.com

Debat: Pædagogerne er også helte

Debat Det Grønne Område - 05. maj 2020 kl. 16:30 Af Lise Thy, Fuglevadsvej 9, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pædagogerne er på rekordtid blevet helte på lige fod med sundhedspersonalet. De har accepteret at blive udsat for en smitterisiko og møder alligevel op med overskud - åbent sind og arme til vores børn. De er hverdagens helte, der gør, at børnene oplever at blive set, til trods for afspærring og afspritning.

Vi har melding om, at der begynder at komme flere børn i institutionerne, og særligt 1. maj, hvor der sker et stort ryk af vuggestuebørn over i børnehaverne, og hvor SFO børnene stadig forbliver i børnehaven. Det presser pædagogerne til at tage flere børn ind, end det sundhedsmæssigt er forsvarligt.

Allerede nu er institutionerne presset af personale der ikke kan møde ind grundet de er i risikogruppen, eller de er syge med almindelig sygdom. Når forældre har valgt proaktivt at holde deres børn hjemme, gavner det pædagogerne og alle familier der er nødsaget til at sende deres børn afsted. Så kære Sofia, kom på banen og vis, at du prioriterer børnene og pædagogerne. Lad de forældre der kan, holde børnene hjemme og kompenser dem ved at de kan tage orlov fra institutionerne og et incitament ved ikke at skulle betale. Følg trop, som det er vedtaget er muligt.

Der er ikke plads til så mange børn i institutionerne, som du tillader. I institutionerne vil der den 1. maj være overbelægning i en i forvejen presset institution. Hvordan skal personalet og forældre have tiltro til, at det er gavnligt for det sundhedsmæssige, og deraf pædagogerne og børnene.

Igen viser Lyngby-Taarbæk Kommune at gå bagerst, når det gælder børnene. Vores nabokommune Gladsaxe kan, så kan vi vel også, hvis vi virkelig vil.