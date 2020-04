Debat: Op på hesten, Hr. Dupont

Foto: Lars Schmidt

Debat Det Grønne Område - 30. april 2020 kl. 15:00 Af Lene Bang, Frem 28, Kgs. Lyngby

Forretningschef Michael Dupont, Magasin, undrer sig over, at man ikke får lov til at åbne. Hvad er det for en vattet holdning, hr. Dupont? Du bliver angrebet af din egen regering, og du nøjes med at undre dig.

Jeg forstår simpelthen ikke, at Magasin, restauranterne, cafeerne, museerne og storcentrene finder jer i, i den grad at blive tyranniseret af Mette Frederiksen og co. Byggemarkederne har holdt åbent hele tiden. Der er ingen logisk forklaring på, at I har skullet holde lukket. Hele dette coronacirkus smadrer vores økonomi, og I finder jer bare i det.

Regeringens tåbeligheder bliver bare mere og mere absurde. Coronavirus er helt sikkert en vældig ubehagelig sygdom, som nogle, især ældre med nedsat immunforsvar kan dø med. Heldigvis trives virussen ikke i solskin, men dem, som alligevel bliver syge,skal naturligvis have en ordentlig behandling, så de kan blive raske igen, hvilket stort set alle bliver.

At lukke hele landet ned, er fuldstændig utilgiveligt. Og det er absurd at forlange, at I ikke må drive forretning og skal miste formuer, mens landet drives ud mod afgrunden. Dette er en krig og I er nødt til at slås. Jeg foreslår at I går sammen til modangreb på disse tåbeligheder og får åbnet jeres forretninger hurtigst muligt. Er der virkelig ikke noget vikingeblod tilbage i årerne på jer? Der er jo absolut ingen sundhedsmæssig forklaring på, at I skal holde lukket, det er rent tyranni, og man skal bare finde sig i det, ellers kommer coronapolitiet efter os.

Masser af ting undrer man sig over, og opgiver at kæmpe imod, selvom det er rent gætteværk fra myndighedernes side. Ligesom de lukkede offentlige toiletter, overdreven håndvask i børnehaven, trusler om lukning af Københavns få åndehuller f.eks. Islands Brygge, forbud mod besøg på plejehjem, selv på udendørs arealer - nååår nej - det var jo en fejl, har Sundhedsstyrelsen netop erkendt. Hvad siger man, når man har begået en fejl: u......d - nej, det ord hører vi ikke, men vi skal bare acceptere deres tåbeligheder, ellers får vi smæk.

Vågn nu op, danskere, stop med at bekrige hinanden ved at papegøje regeringens sære ideer. Den lille ulækre politibetjent, der bor inde i danskerne, har kronede dage. Endelig kan man hævde sig overfor sine medmennesker. Hold nu op. Hold sammen, danskere. I bliver tyranniseret af jeres egen regering. Host og nys i ærmet - hvor ulækkert.

Frem med køllerne, sværdet, økserne, høtyvene, spyd og lanse og op på hesten, hr. Dupont.