Debat: Om Liberal Alliance, børneområdet og renovering af rådhuset

Debat Det Grønne Område - 07. april 2020 kl. 08:00 Af Helle Binzer, spidskandidat for Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Det Grønne Område 18. marts 2020 kunne Louise Siv Ebbesen (LA) berette om en konkurrence, som der i disse dage udspiller sig på børneområdet. Jeg vil sige, at for mit vedkommende har kampen i så fald været lang. Helt konkret startede den i marts sidste år, hvor jeg afleverede min yngste på dengang 1,5 år til én pædagogmedhjælper, der sad med 11 vuggestuebørn. Havde Liberal Alliance været en del af den lokale forældrebevægelse, ville de erfare, at forældre på tværs af hele kommunen har kæmpet for dette område gennem længere tid.

Jeg har endnu ikke direkte kommunalpolitisk erfaring, men jeg begynder så småt at forstå, at letbanen er roden til alt ondt i den politiske debat. Louise Siv Ebbesen glemmer dog, at det var en konservativ transportminister, som stod fadder til letbanen, og Liberal Alliance sammen med de øvrige partier på Christiansborg selv stemte for letbanen. Endvidere glemmer Louise Siv Ebbesen, at budgettet for letbanen er udenfor anlægs- og serviceloftet.

Men lad os i stedet se fremad, og her tænker jeg, at hvis vi snakker anlægsbudget, at Venstre og Liberal Alliance kan blive enige om, at projektet om renovering af kommunens rådhus til 250 mio. kr. ikke er forsvarligt, når vi har skoler, dagtilbud, plejehjem, veje osv., som i den grad er misligholdt.

I disse coronatider har jeg haft mine drenge på tur på nogle af kommunens legepladser - det er et trist syn. Vi besøgte bl.a. Lindegårdskolens nye legeplads. Jeg tænker, at deres ene gynge til skolens ca. 500 elever må være en udfordring i børnenes hverdag - det kan vi som kommune ikke være bekendt, særligt ikke når man godt kan finde 250 mio. kr. på at renovere et rådhus, hvor langt de færreste borgere har deres gang.