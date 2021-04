Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nu mangler vi bare et røgfrit personale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nu mangler vi bare et røgfrit personale

Debat Det Grønne Område - 09. april 2021 kl. 10:05 Af Vivian Steen Knudsen, Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

Tillykke til Lyngby-Taarbæk med røgfri skoletid og udearealer - nu mangler vi bare at de ansatte også kommer med.

Kræftens Bekæmpelse i Lyngby-Taarbæk vil gerne sende en stor tak til alle jer, der har bidraget til at vi er kommet et skridt nærmere en røgfri fremtid - hvor ingen børn og unge lærer at ryge.

Skolerne i Lyngby har indført røgfri skoletid. De fleste af ungdomsuddannelserne har også - og resten følger med, når det bliver lovpligtigt fra 1. august 2021.

Skoler og ungdomsuddannelser i Lyngby-Taarbæk er altså gået foran, og har vist vejen.

Der er indført røgfri udearealer på kommunens sportsanlæg, og det er besluttet at lave skiltning der venligt opfordrer til ikke at ryge.

Lyngby Boldklub har indført røgfri familiezone, og har planer om at udvide røgforbud til dele af tribunerne.

Samlet set er der altså mange der bidrager, og vi er allerede kommet rigtig langt - det er vi meget taknemmelige for i Kræftens Bekæmpelse.

Men vi mangler de ansatte i kommunen. De er rollemodeller for børnene på skolerne og andre steder hvor ansatte er i kontakt med børn. Vi ved at det er sværere at gennemføre røgfri skoletid, når eleverne kan se eller ved, at de voksne ryger.

Knap 2/3 af kommunerne i Region Hovedstaden har allerede indført røgfri arbejdstid - og flere er på vej.

Erfaringen viser, at når først beslutningen er taget, går det ret nemt. Og mange ansatte bruger det faktisk som en anledning til at stoppe. Så derfor er vores opfordring at Lyngby-Taarbæk Kommune også kommer med på bussen - så vi ikke står alene tilbage.