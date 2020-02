Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mystiske cykelstier på Nørgaardsvej og Firskovvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mystiske cykelstier på Nørgaardsvej og Firskovvej

Debat Det Grønne Område - 19. februar 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Wellendorf, formand, Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk

Kære Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi er fra Cyklistforbundets side glade over, at arbejdet med ombygning af Firskovvej mv. er ved at være afsluttet.

Vi er klar over, at der er visse pladsproblemer, der gør, at det ikke i første omgang har været muligt at etablere cykelstier hele vejen mellem Nørgaardsvej og Klampenborgvej, men går ud fra, at det er noget der følges op på efterfølgende.

Vi er imidlertid forundrede over nogle ting.

Dels den mystiske afstribning i starten af Firskovvej fra hvor det korte stykke cykelsti ender, og op forbi p-pladsen ind mod Nærumbanen. Den synes ikke at være i overensstemmelse med nogle af Vejreglernes afstribningsmåder, og kan lokke bilister til at tro, at cyklister skal holde sig bag striberne - så de ender i græsrabatten efter p-pladserne.

Det bør ændres, således at det er tydeligt, at der er cyklistkørsel på kørebanen, herunder evt. med skiltning.

Og så den abrupte måde de nye cykelstier på Nørgaardsvej ender på begge sider af jernbaneoverskæringen ved Nørgaardsvej station.

Såfremt der ikke hurtigt sker en ombygning af selve jernbaneoverskæringen, så cykelstierne føres hele vejen over, bør ud cykelstierne have en mere jævn sammenfletning med kørebanen og markering heraf på denne. Der er godt nok sat skilt op når man kommer fra Firskovvej, men det er vi ikke sikre på, at mange bilister læger mærke til, da deres opmærksomhed nok mere er på overskæringen.

Vi imødeser en forklaring på disse forhold.