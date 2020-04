Lyngby Rådhus Lyngby Torv Foto: Lars Schmidt

Debat: Mursten frem for velfærd!

Debat Det Grønne Område - 14. april 2020 kl. 08:00 Af Lars B. Larsen, Lyngby Hovedgade 106, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Kommunalbestyrelsens beslutning om at renovere rådhuset for over 220 mill. får mig til at tænke over, hvilket bidrag til en bedre service til borgerne i LTK, det bringer?

Den service, centraladministrationen yder fra rådhuset, kan med samme kvalitet, ydes fra et lejet kontor. Eller som det sker i denne coronatid, hjemmefra. Store dele af den samlede administration sidder allerede i lejede kontorer, her tænker jeg f.eks. på jobcentret, og der er vel ikke nogen, der vil hævde, at deres service bliver bedre af, at kommunen ejer lokalerne.

Så for mig at se har kommunalbestyrelsen valgt mursten frem for velfærd.

Andre grunde til at stoppe renoveringen er:

Renoveringen vil lægge beslag på 50% af den samlede anlægspulje de næste 3 år. Penge der kunne være brugt på nye og/eller forbedringer af institution, skoler og haller, især i en tid hvor der kommer mange nye borger til kommunen.

Det igangværende nybyggeri i LTK, bringer over 1000 nye borger til kommunen de kommende år, som alle skal bruge børnehaver, skoler og ikke mindst fritidsaktiviteter. Hvis f.eks. ¼ af disse nye borgere er i den skolemodne alder, svarer det til 10 nye klasser. Hvis en anden ¼ er børn i vuggestue- eller børnehavealderen, så svare det til 4-5 nye institutioner.

Uanset hvor mange unge eller voksne, den tilflyttede pulje består af, så er der ikke plads i kommunens haller og centrer til, at de kan dyrke fritidsaktiviteter. De fleste klubber har allerede lange ventelister.

Så jeg håber, at de partier, der siger, at de vil velfærden, genovervejrer deres stemme endnu en gang og får stoppet renoveringen af rådhuset. Vi skal holde gang i hjulene, men med fornuft.