Debat: Mange muligheder i Lyngbys centrum

Ved at genskabe de to gamle smukke broer ved Lyngby Hovedgade og ved Toftebæksvej kunne vandet ledes ind til en sø bag Storcenteret. Der kunne så være mulighed for Bådfarten at lægge til ved Lyngby Storcenter. Der kunne således og så være kanoudlejning eller hvad kreative folk ellers kunne finde på.