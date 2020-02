Hans Nielsen.

Debat: Lyngby er skurken i sagen om Bakken

Debat Det Grønne Område - 27. februar 2020 kl. 10:00 Af Hans Nielsen, Kastanevej 4B, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DGOs redaktør bragte den 19. februar en artikel fyldt med usandheder med overskriften "Et direkte angreb på Bakkens eksistens".

Simon Pihls første usande påstand var, at ophævelsen af miljøgodkendelsen er et angreb på Bakkens eksistens, fordi det vil betyde, at Bakken ikke kan holde åbent i efterårsferien og til jul. Bakkens åbningstider er reguleret af lokalplanen for Bakken, som kommunen hastegodkendte i december 1998, så ophævelsen af miljøgodkendelsen har ingen betydning for Bakkens åbningstider.

Den anden usande påstand er det voldsomme angreb på Fredningsnævnet. Fredningsnævnet har slet ikke har noget med miljøsagen at gøre. Det er selvfølgelig Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har ophævet den ulovlige miljøgodkendelse, og det vidste DGOs redaktør godt.

Den tredje usande påstand er, at det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der er skurken.

Det er nemlig Lyngby-Taarbæk Kommune selv, der er den store skurk i sagen ved to gange at give Bakken ulovlige miljøgodkendelser, som Miljøklagenævnet selvfølgelig er forpligtet til at ophæve, når det modtager klager over dem. Lyngby-Taarbæk Kommune har også ansvaret for, at sagen er blevet trukket i langdrag af 40 møder med Gentofte Kommune. Den kunne i stedet have sendt sagen til afgørelse i Miljøstyrelsen, som miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for, så Bakken hurtigt kunne få miljøgodkendelsen.

Simon Pihls fjerde usande påstand er, at staten skal træde i karakter, men Lyngby-Taarbæk Kommune har jo netop forhindret staten (Miljøstyrelsen) i at træde i karakter ved ikke at ville overdrage sagen til Miljøstyrelsen, så den kunne lave miljøgodkendelsen. Det er således ikke staten, men Lyngby-Taarbæk Kommune, der skal træde i karakter ved at overholde miljøbeskyttelsesloven, og DGOs redaktør der skal træde i karakter ved at ophøre med ukritisk at sprede Simon Pihls mange usande påstande.

Kommentar

Indrømmet, betegnelserne smuttede for mig i farten. Beklager mange gange. Ja, jeg vidste godt, at det var Miljø- og Fødevareklagenævnet, der ophævede miljøgodkendelsen, men kom ved en tanketorsk til at skrive, at det var Fredningsnævnet.

Lars Schmidt, redaktør,

Det Grønne Område