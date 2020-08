Debat: Lyngby centrum har fået endnu en øjebæ - Andersen & Martini-grunden

Til forretningerne. Det medfører et byggeri, der er markant højere end nabobygningerne. Byggeriet er opført med for mange etagemeter - og med friareal placeret på 1. sal! Dette giver store gener for de omkringboende - store skyggegener for beboerne i Frem og indsigtsgener fra 'legeplads/friarealer' placeret på 1. sal, ca. 5 meter over terræn. Jeg vil påstå, at byggeriet på ingen måde er tilpasset i de eksisterende fysiske forhold ej heller Lyngby Hovedgades unikke udtryk. Og der er på ingen måde tale om byggeri i høj arkitektonisk kvalitet - det kan l ikke være bekendt! DET ER SIMPELHEN FOR DÅRLIGT!