Debat: Lyngby Gymnasiums rektor forklarer sig ovenpå mediestorm

Debat Det Grønne Område - 12. februar 2020 kl. 17:00 Af Pernille Bogø Bach, Rektor, Lyngby Gymnasium, Lyngby Handelsgymnasium

Lyngby Handelsgymnasium er i disse dage involveret i en større mediestorm om ytringsfrihed.

Sagen udspringer af en kommentar i Berlingske d. 26/12, hvor en elev fra skolen ytrer sig om skolekammeraternes manglende engagement og respekt.

Emnet i sig selv er et glimrende og yderst relevant indspark i debatten om fagligheden i gymnasiet, men på skoler findes der regler for hvordan man behandler sine studiekammerater, på samme måde som der i samfundet findes regler for injurier.

Skolen har fra starten set kommentaren i Berlingske som problematisk ift skolens mobbepolitik, fordi den skaber mistrivsel og dårlige relationer på skolen, især når kritikken retter sig mod konkrete, genkendelige personer på skolen.

Vi forholder os ikke til om der er tale om injurier, men konstaterer at Berlingske selv d. 10. januar har ændret i den oprindelige kommentar, med henvisning til at de kritiserede elever ikke skal kunne identificeres. Skolen har pligt til at agere i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgangspunktet for vores handlinger er skolens studie og ordensregler, der bl.a. siger at:

"...Du har lov til at ytre dig og sige din mening, men du har også et ansvar, og ytringsfriheden er ikke ubegrænset. Hvis du krænker andre personer både i skoletiden og i din fritid, kan du komme i konflikt med skolens ordensregler og straffeloven. Det er derfor naturligvis forbudt at lægge krænkende billeder, videoer, underlødige kommentarer og historier om andre personer på Facebook eller andre sociale medier."

På den baggrund har vi sanktioneret den ovennævnte elevs adfærd i form af en advarsel.

Vi kender godt grundloven og kunne aldrig drømme om at begrænse ytringsfriheden. Ytringsfrihed er en væsentlig del af det demokrati som vi danner og uddanner de unge til. Men med ytringsfriheden kommer også et ansvar og enhver debat skal holdes generel og må aldrig være personlig og krænkende.