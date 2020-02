Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lovgivningen spænder ben for grøn fjernvarme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lovgivningen spænder ben for grøn fjernvarme

Debat Det Grønne Område - 29. februar 2020 kl. 08:00 Af Sigurd Agersnap (SF), formand, Teknik- og Miljøudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SF er kritiske overfor de samfundsøkonomiske beregninger, som sætter en stopper for udrulningen af fjernvarmen her i kommunen.

I dag står lovgivningen i vejen for, at vi i kommunalbestyrelsen kan få lov at udrulle fjernvarmen til Virum, Sorgenfri, Brede, Taarbæk, dele af Lyngby Vest og Hjortekær, også selvom det ville være godt for klimaet og billigere for borgerne. Det synes vi er hul i hovedet, og SF mener at det skal gå hurtigere med udrulningen af fjernvarme, og at lovgivningen skal ændres.

Det har fået Liberal Alliances, Thomas Frederiksen til her i avisen at anklage SF for at regne baglæns, og kun anerkende økonomiske beregninger når de gavner vores politik.

Det er forkert. SF mener, at de samfundsøkonomiske beregninger til grund for udrulningen af fjernvarmen er forkerte i alle tilfælde. Uanset om vi snakker Lyngby-Taarbæk eller Holstebro.

Det skyldes to ting. For det første, at de økonomiske beregninger undervurderer prisen på at udlede CO2. Det gør man ved i beregningerne kun at medtage EU's CO2-kvotepris. En kvotepris som vel at mærke er alt for lav, og som ifølge størstedelen af landets klimaøkonomiske eksperter undervurderer de reelle udgifter forbundet med klimaforandringerne.

For det andet, baseres de samfundsøkonomiske beregninger sig på, at der skal være en 4 pct. forrentning af alle investeringer i fjernvarme. 4 pct. forrentning er unormalt højt på markedet, som det er i dag.

Derfor foreslår SF, at man nedsætter kravet til forrentning af investeringer i fjernvarmen og ikke mindst at man anvender en mere reel pris for udledningen af CO2. Det vil muliggøre en hurtigere omstilling til grøn fjernvarme, så folk kan få skiftet deres gas eller oliefyr ud med et langt grønnere og tilmed billigere alternativ. SF presser på for en grøn omstilling alle steder i vores samfund. Det handler ikke om at regne baglæns, men om at gå på to ben.

Det ene ben er at udfordre den nuværende lovgivning, som hindrer for billig fjernvarme og grøn energi, og det andet ben at vi selvfølgelig udruller fjernvarmen hvor vi kan. Sådan er det at være et pragmatisk grønt parti.