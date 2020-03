Send til din ven. X Artiklen: Debat: Løbet er kørt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Løbet er kørt

Debat Det Grønne Område - 17. marts 2020 kl. 08:00 Af Kurt Charleman, Furesøvej 55, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg havde en noget blandet fornøjelse ved at være tilskuer til den konservative forenings møde i Virumhallen, hvor emnet var udligningsreformen, og hvad den kommer til at betyde for kommunens borgere.

Skatteminister Morten Bødsgaard smøg sig uden om alle mere nærgående spørgsmål. Det var for mig oplagt, at han kørte på "automatpilot", og at han var sikker på, at aftalen var i hus om 2-3 uger, og hvor han med sindsro kunne sidde Rasmus Jarlovs kritik, som kom til udtryk under diskussionen, overhørig.

Der kom flere illustrative indlæg fra borgere i kommunen på, hvordan den høje boligskat i kommunen klart forringede deres tilbageværende rådighedsbeløb.

Deres anke blev totalt overhørt fra Bødsgaards side.

Vores borgmester Sofia Osmani kunne så forklare, at kommunens serviceniveau er permanent presset, igen på grund af boligbeskatningen, som gør kommunen til en af landets rige kommuner, som derfor må betale til de fattige kommuner, uanset de har råd til et bedre serviceniveau på grund af deres lave ejendomsvurdering.

Men Rasmus Jarlov og Sofie Osmani fik desværre ikke fastslået, at en opgørelse af borgernes udgifter i forbindelse med boligbeskatningen ikke er med i regeringens beregninger, som danner grundlag for udligningningsreformen.

Noget kan tyde på at løbet er kørt med etablering af en i sig selv rimelig udligningsreform, men med et kritisabelt beregningsgrundlag, der medfører at Lyngby- Taarbæk Kommunes borgere, ligesom kommunen, bliver "fattigere", end det er rimeligt.

Men der må være en mulighed for, at de konservative tager initiativ til at få Venstre, Dansk Folkeparti samt LA med på at presse regeringen til at medtage borgernes udgifter til boligskatten i beregningsgrundlaget for udligningen.

Og man kan også satse på at få de radikale med til at støtte dette forslag, så det kommer til at fremstår som et krav. Københavns Kommune er på "mystisk vis" kommet med i selskabet af de rige kommuner, men det må bero på at ejendomsvurderingerne i kommunen er for opadgående. Og det forhold må kunne tænkes at motivere de radikale til at tilslutte sig den blå blok, når det gælder den endelige udformning af udligningsreformen.