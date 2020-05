Send til din ven. X Artiklen: Debat: Larmende fejning af legeladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Larmende fejning af legeladsen

Debat Det Grønne Område - 10. maj 2020 kl. 16:00 Af Steffen Kronborg, Lyngbygårdsvej 63, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag morgen d. 29.4. blev jeg og min kæreste vækket kl. 6.15 ved, at kommunens medarbejdere med stor ildhu (og tilsvarende larm) fejede og ordnede i børneinstitutionen Carlshøj lige bag ved ejendommen Lyngbygårdsvej 41-85. Det er ikke første gang, at institutionens legeplads er blevet fejet særdeles tidligt om morgenen, og jeg har da også tidligere henvendt mig til kommunen om sagen. Her har man fortalt, at de kommunale medarbejdere ikke må gå i gang med støjende arbejde før tidligst kl. 7 - med mindre der er særlige grunde til det.

Jeg kunne forestille mig, at det er coronakrisen, der denne gang er den "særlige grund" til den tidlige morgenrengøring, uanset at beboerne i det tæt bebyggede boligområde ved samme lejlighed bliver vækket, før fanden har fået sko på. Det er naturligvis al ære værd, at de morgenfriske kommunalfolk vil hjælpe børneinstitutionens børn og personale med at få gjort rent, inden institutionen åbner; men kunne det ikke blive gjort lidt mindre larmende?

F.eks. kunne man måske bruge gammeldags fejekoste i stedet for en fejemaskine, der dårligt kan komme rundt på legepladsen. Eller måske man kunne ordne legepladsen om eftermiddagen, når børnene er blevet hentet?

På den måde ville der også være fint på legepladsen, når børnene mødte næste morgen. Eller måske man ligefrem kunne overveje at lade børnene være indendørs i den første halve time efter åbningen, så fejemaskinen kunne komme til? For slet ikke at nævne den kætterske tanke helt at lade være med at feje gangene på legepladsen i denne tid, hvor de færre børn pr. kvadratmeter næppe formår at grise så meget som normalt.

Man kan godt overleve en nat uden en ordentlig nattesøvn. Men hvorfor skulle man det, hvis det ikke er nødvendigt?