Debat: Lad være med at ødelægge Strandvejen

Hvorfor foreningen mener, de skal bestemme over en vej, der betjener 9.000 bilister hver dag, kan være svært at forstå. Foreningen har Taarbæk Strandvej som deres lokalområde.

Taarbæk Borgerforening mener, at trafikken på Strandvejen "er farlig" og foreslår derfor, at der skal vejindsnævringer til, ligesom der er på Kystvejen ud for Skovshoved.

Vejindsnævringerne gør det modsatte af det, de er lavet for. De gør nemlig færdslen usikker og langsom, fordi bilister ikke trækker ind i højre bane. Det forstår jeg sådan set godt, for efter hundrede meter skal de flette ind i venstrebanen igen, eller knalde ind i en betonklods. Sådan foregår det på Kystvejen.

Den langsomme bilist bliver altså i venstrebanen og hvis du gerne vil forbi, fordi du tilfældigvis har noget, du skal, må du overhale indenom. Og det kommer naturligvis ikke til at ske, for det giver både et klip i kørekort og bøde. Disse vejindsnævringer skaber akavet og farlig trafik. Ikke mindst fordi Strandvejen også betjener mange turister om sommeren, der gerne vil ha' det hele med.

Vi må holde fast i, at "Lov og orden" er til vores alles bedste, og derfor skal vejen gøre en sund trafikafvikling mulig, hvor alle, i respekt for hinandens tid, kører efter reglerne. Som udtrykt her:

§41, stk. 3 i Færdselsloven: Kørende må ikke hindre andre kørendes normale kørsel ved uden rimelig grund at køre med overdreven lav hastighed eller pludseligt at bremse."

Indsnævringer og tilsvarende forhindringer r også usikkerheden for cyklister, som der er rigtig mange af på Strandvejen.

Lad være med at ødelægge Strandvejen ud for Taarbæk med vejindsnævringer, for det vil også i praksis betyde, at de bilister som skal mod Klampenborg Station kan komme til at sidde i en kø længe om morgenen, fordi de ikke kan trække ud til højre.

I øvrigt kan vi aldrig gardere os mod de triste hændelser, hvor bilister kører ind i træer med meget høj hastighed. Biler kan nå op på 100 km/t i løbet af få hundrede meter. Den yderst tragiske og ulykkelige hændelse, hvor en polak kørte ind i en lygtepæl og siden træet med meget høj hastighed, har ikke noget med trafiksikkerhed at gøre, og bør ikke bruges som løftestang for at gøre trafikken usikker.

Løsningen er enkel og lige til. Gør ingenting. Nu er der en god bred vej, der også giver cykelryttere mulighed for at køre deres spurter.