Debat: LA vil prioritere børn, ældre og syge

Debat Det Grønne Område - 21. marts 2020 kl. 08:00 Af Louise Siv Ebbesen, kandidat, Liberal Alliance, Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Alliance arbejder for at kommunen holder sig til det allervigtigste: Børn og ældre og syge.

De fleste partier konkurrer i disse dage om at love borgerne at prioritere børneområdet. Men når området ikke har fået tildelt de fornødne ressourcer de seneste år handler det om benhård politisk prioritering. For da Venstre sammen med Dansk Folkeparti og de røde partier vedtog Letbanen, så valgte de transportområdet over bl.a. børneområdet ved at fastlåse de fremtidige generationer til årlige millionregninger. På sin vis var letbanebeslutningen som at give kommunen en ekstra udligningsregning,

Det har efterladt kommunalbestyrelsen med et langt mindre rum til prioritering, end hvis Liberal Alliance og Konservative havde lykkedes med flertallet imod letbanen.

Inden for det rum der er tilbage at prioritere indenfor, vil vi i Liberal Alliance arbejde benhårdt for børn-, ældre- og syge. Kommunen skal ikke bruge ressourcer på elcykler, og dermed konkurrere mod de lokale cykelhandlere. Heller ikke rygestopkurser burde være en kommunal opgave, for folk der har råd til at ryge 20 cigaretter om dagen, har også råd til et rygestopkursus. Fluffy FN verdensmål og bæredygtigheds events burde ej heller finansieres af kommunekassen.

Men de helt store finansieringskilder kan findes ved at kigge på afbureaukratiseringsområdet. Der skal ryddes op i pseudoarbejde i forvaltningerne, og vi skal lære af de bedste. Hvis Lyngby-Taarbæk var ligeså veldrevet som Vejle kommune, havde vi hvert år 486 mio. kr. ekstra i kommunekassen .

Det kan godt lade sig gøre at give børn, ældre og syge service i verdensklasse, for borgerne i landet med verdens næsthøjeste skattetryk, det handler bare om at prioritere det. Og når alle de vigtige områder er på plads, så skal vi prioritere skattelettelser.