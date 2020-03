Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kun nødvendigt vedligeholdelsesarbejde på de private fællesveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kun nødvendigt vedligeholdelsesarbejde på de private fællesveje

Debat Det Grønne Område - 13. marts 2020 kl. 15:00 Af Hans Peter Blond-Vildersbøll, Afdelingschef, Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Else Marie Friis Geelsvænget 16 Virum har den 22. februar stillet spørgsmålet om "Hvorfor gør man forskel på de private fællesveje kommunen?".

Det er forståeligt, at det kan være vanskeligt at gennemskue forholdene vedrørende vedligeholdelsesordninger på de private fællesveje, da det er en meget kompleks sag, som strækker sig over mange år.

Derfor vil kommunen dels svare på læserbrevet og søge at forklare praksis i forbindelse med afviklingen af vedligeholdelsesordningerne.

Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere indgået forskellige vedligeholdelsesordninger med grundejere på private fællesveje. Ordningerne indebærer, at kommunen har udført forskelligt vedligeholdelsesarbejde mod løbende betaling.

Kommunen har 30. september 2019 besluttet at afvikle samtlige vedligeholdelsesordninger, hvilket bl.a. skyldes, at der er tale om ofte meget gamle ordninger, hvor der er konstateret en manglende sammenhæng mellem indholdet af ordningerne, den kommunale indsats og den faktiske opkrævning til dækning af udgifterne til disse arbejder. Der henvises til kommunens hjemmeside for en nærmere beskrivelse af dette https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/vejnettet-og-brug-af-vejarealer/private-faellesveje

For så vidt angår det vedligeholdelsesarbejde, der blev udført på Åbrinken, er der tale om arbejde, som Lyngby-Taarbæk Kommune har udført som led i de vedligeholdelsesordninger, der på nuværende tidspunkt er under afvikling, og kommunen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt vil kunne indgås tilsvarende aftaler med andre grundejere. Det skyldes, at ordningerne på nuværende tidspunkt er under afvikling, og at Vejdirektoratet i en nyere udtalelse har fundet, at kommunen alene kan udføre det vedligeholdelsesarbejde, der er nødvendigt for, at den pågældende vejstrækning er i god og forsvarlig stand.

Det ønskede vedligeholdelsesarbejde på Geelsdalen (fortovs- og kantstensarbejder) ligger ud over, hvad der er nødvendigt for, at vejen er i god og forsvarlig stand, og Lyngby-Taarbæk Kommune kan derfor ikke indgå en aftale med grundejerne om udførelse af dette arbejde. Kommunen genkender ikke de fremførte tal vedrørende vedligeholdelsesarbejder, der er beskrevet i debatanlægget den 22. februar 2020.