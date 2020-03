Send til din ven. X Artiklen: Debat: Krydser fingre for Stadsbiblioteket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Krydser fingre for Stadsbiblioteket

Debat Det Grønne Område - 05. marts 2020 kl. 08:00 Af Ole Mathiesen, Høtoften 20, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I betragtning af de komplet visionsløse politikere, denne kommune kan præstere, var det en nyhed af de helt store, da man i DGO (uge 6) kunne læse om bibliotekschefens planer for Stadsbiblioteket.

Jeg er temmelig sikker på, at enhver biblioteksansat i dette land har hørt om Dokken i Aarhus. Dokken er et fantastisk sted, der hver dag emmer af aktivitet og kultur, af mødet mellem mennesker, mange mennesker! Og tænk engang, de fleste af de gode tiltag der kan findes i dette hus, er lige til at "kopiere", lade sig inspirere af, på vores Stadsbibliotek.

Dokken blev til, da Aarhus havde behov for et større bibliotek, men vupti, med et fingerknips fik man ganske af sig selv, et spillevende kulturhus. Indfødte borgere, men også turister valfarter til huset hver dag, og årsagen er ligeså simpel, som den er indlysende: Der er noget at komme efter!

Lyngby Stadsbibliotek er nærmest "født" til at kunne "efterligne" Dokken, i mindre målestok ganske vist, men Lyngby er jo heller ikke Aarhus. Lad mig lige starte med de ting, som ikke lige kan gøres efter. Dokken er for det første meget stor, og var en milliard investering - det behøver man slet ikke her i byen. I Aarhus kører Letbanen gennem huset i stueplan, det kommer heller ikke til at ske i Lyngby! Men så til alle fordelene!

Dokken ligger smukt og spektakulært ved vandet, havnen i Aarhus.

Lyngby Havn er et stenkast væk, men placeringen ved Mølledammen er fantastisk for vores bibliotek.

I Aarhus går en terrasse hele vejen rundt om bygningen, og tænk engang, her er der aktiviteter. Legemuligheder for børn og udgang fra huset fine cafe`. Den ligger lige til "højrebenet" Lyngby.

Aarhus er som bekendt en universitetsby, og Dokken mylder hver dag med studerende, som enter arbejder alene eller mødes i studiegrupper.

Og hov, Lyngby er jo også en ganske stor universitetsby. På Dokken er der også indendørs legemuligheder for børn i alle aldre: Resultat - mødregrupper og forældre på barselsorlov kommer hver dag på stedet. Cafeen har jeg nævnt, men den er som sagt et stort plus for huset, og altså med direkte udgang til terrassen og dermed den flotte udsigt. Sidst, men bestemt ikke mindst, opfandt man i Aarhus det Columbusæg, at man placerede en afdeling af borgerservice i det nye hus.

Og Bingo! På den måde fik man et ægte kulturhus helt af sig selv. Byens borgere har nemlig i stort tal ærinder i huset.

Lad os krydse fingre for, at en visionær biblioteksledelse enten med egne midler, som tilsyneladende allerede er afsat, eller via "vækning" af de slumrende lokalpolitikere, kan fremtidssikre det fine Stadsbibliotek, som jo heldigvis allerede ligger der, og bare venter på fremtiden.