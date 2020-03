Debat: Kommunens nødpasning er fantastisk

Jeg blev fuldstændigt fortvivlet over at mine drenge skulle et nyt sted, som de ikke kender og med personale som de måske ikke kender. Men i fredags blev jeg ringet op af Heidi, leder på Trinbrættet. Hun fortalte at de var flere ledere (for institutionerne i Lyngby) som havde sagt fra overfor kommunen, at de simpelhen ikke syntes at det var rimeligt, hverken for børnene, personalet eller smitterisikoen. Istedet for har de valgt at holde de vanlige institutioner åbne kun for de børn, som er berettiget til nødpasning. Men det er samme lokaler og kendte pædagoger og medhjælpere.