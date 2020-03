Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommunen nedprioriterer børnefodbolden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommunen nedprioriterer børnefodbolden

Debat Det Grønne Område - 05. marts 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

David Elsass, Chr. Winthers Vej 7, Kgs. Lyngby

Fodboldens rolle i forhold til vores kultur i Danmark er ubestridt vigtig. Især børnefodbolden (U5-U12) er vigtig. 40 % af alle fodboldspillere i Danmark er drenge og piger under 12 år, og de henter en masse erfaringer og dannelse rundt omkring i de danske klubber. De lærer at vinde og tabe sammen, de lærer en lang række ting i forhold til at begå sig socialt, de får venskaber og en masse motion. Børnefodbold handler ikke kun om den næste Christian Eriksen og Martin Braithwaite, men om at alle har ret til god fodboldtræning, uanset niveauet.

Men i Lyngby-Taarbæk Kommune, der i øvrigt har så stolte fodboldtraditioner, halter børnefodbolden gevaldigt.

Kommunen har i den grad underinvesteret i faciliteter og har derfor set sig nødsaget til at forbyde klubberne i kommunen at lade deres yngste årgange bruge de meget få kunstgræsbaner, der findes i kommunen. I stedet træner børnene i gymnastiksale på nogle af de lokale skoler, som slet ikke er gearet til antallet af børn og til fodbold. Sådan har det øjensynligt været i 15 år, og i mellemtiden er kommunen blevet overhalet af stort set alle andre kommuner i landet hvad angår moderne fodboldfaciliteter.

I gamle dage var helårsfodbold næsten umuligt, men med kunstgræsbaner kan det heldigvis lade sige gøre, og med den rigtige beklædning er det intet problem, selvom det er koldt og vådt i vintermånederne fra efterårsferien til påsken. I DBU anbefaler man, at børn spiller udendørs fodbold hele året. De fleste kommuner over hele landet etablerer massevis af kunstgræsbaner, fordi det netop giver mulighed for fodbold hele året, og fordi vedligeholdelsen af kunstgræs er noget lavere end traditionelle græsbaner. Samtidig giver kunstgræsbanerne mindre pres på sportshallerne, som så kan dedikeres til andre sportsgrene end fodbold.

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes der 3,5 kunstbane - to ved Lyngby Stadion, en i Virum og en lidt mindre 8-mandsbane i Lundtofte. Disse baner skal deles mellem hele seks forskellige klubber (BS 82, Virum-Sorgenfri Fodbold, Brede IF, Lundtofte Boldklub, Taarbæk IF og Lyngby Boldklub 1921 / Lyngby Boldklub A/S) og massevis af hold i de klubber. Kommunen har godkendt en bane mere i Lundtofte i 2018, men byggeriet er mig bekendt ikke startet.

Med sine 3,5 kunstgræsbaner til hele seks klubber i Lyngby-Taarbæk Kommune, har man været nødt til at begrænse brugen af kunstbanerne til børn over 10 år. Det vil altså sige, at fra U5-U9 må man ikke bruge kunstbanerne til hverken træning eller kamp. Eftersom haltiderne også er voldsomt begrænsede i kommunen, træner flere af Lyngby Boldklubs børnehold f.eks. på Trongårdsskolens gymnastiksale seks måneder om året.

I vores nabokommune Gentofte har man senest skabt Gentofte Sportspark med 6-7 lækre kunstbaner. Man har gjort det samme på Frederiksberg (lige ved KB's anlæg på Peter Bangs Vej). Og der findes også baner i Rudersdal, Bagsværd og Gladsaxe. Det er ovenikøbet muligt i dag at etablere kunstbaner, som belaster klimaet langt mindre end tidligere.

De manglende kunstgræsbaner har store konsekvenser for børnene, som enten ikke udvikler deres fodboldevner i samme grad, som de kunne have gjort, hvis de spillede udendørs, eller simpelthen mister lysten. Nogle skifter til andre klubber, andre til alternative sportsgrene, men mange holder op med at bevæge sig og kaster sig i stedet over computeren.

Kan det være rigtigt? Lyngby-Taarbæk Kommune er velstående og burde investere i langt flere kunstbaner. Både fordi fordelen for børnene simpelthen er så åbenlys, men også fordi det giver mening at skabe plads i de meget begrænsede antal haller, og fordi vedligeholdelsen er billigere. Og hvis man ikke kan finde midler i kommunekassen, kunne man jo spørge nogle af de mange lokale virksomheder, om ikke de vil bidrage til festen. Det har man blandt andet set i Hillerød, hvor lokale virksomheder har støttet en bane.