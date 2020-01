Debat: Kommunal chikane af ældre i Lyngby-Taarbæk?

Lyngby svømmehal har i en årrække haft motion i vand, aerobic, stort set kun for ældre.

Den tradition blev for 2 år siden ændret, idet undervisningen blev lagt ind under FOF København. Dette skyldtes delvis sygdom, men en af de 2 dygtige undervisere fortsatte i regi FOF, mens andre kom til. Dette bevirkede at priserne steg og hold forsvandt, færre ældre fik motion men der var dog muligheder.

Men ak, uden varsel eller underretning til FOF finder forvaltningen det betimeligt at ændre vagtskema for den mest populære underviser, så hold efter hold møder op forgæves efter nytår.

En arrogance uden lige.

Som om nye åbningstider og vagtskemaer for en enkelt medarbejder ikke kunne tilpasses små 100 ældre medborgeres behov for motion!

Angiveligt skulle standsningen af motionsholdene bero på en politisk beslutning.

Har Kultur- og fritidsudvalget overhovedet drøftet dette med alle kendsgerninger på bordet?

Har man spurgt Seniorrådet?

Har man spurgt Ældresagen?

Men vi nægter at tro på, at ansvarlige politikere skulle stoppe motionshold for ældre uden mulighed for at skaffe nye undervisere og uden at afsætte flere midler på ældreplejen.

Det er indlysende, at stop for de ældres motion vil betyde et hurtigere forfald af kroppen med større kommunale udgifter til følge.

Motionshold for ældre skal placeres om formiddagen - hvor svømmehallen ofte er halvtom- således at børnebørnene kan hentes om eftermiddagen før institutionerne lukker.

Hvordan ser Kultur og fritidsudvalget på at man fratager små 100 medborgere mulighed for motion?

Hvad mener Seniorrådet?

Hvad mener Ældresagen?