Debat: Kom ud af busken, kære borgmester, og løs opgaven!

Det kan ikke være rigtigt, at kørestolsbrugere (pt 4 svage borgere), som alle har under 100 meter fra plejebolig til Virumgårds Café, ikke kan få hjælp til at blive transporteret til og fra (de skal skubbes af en person).

Efter vores mening er der her tale om en skandale. Der er fra statsministeren ved nytårstalen og fra kommunalt regi fremført, at vi skal gøre, alt hvad vi kan for at bekæmpe ensomheden for vore ældre medborgere.