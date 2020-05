Send til din ven. X Artiklen: Debat: Klagesang over Posthusgrunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Klagesang over Posthusgrunden

Debat Det Grønne Område - 09. maj 2020 kl. 16:00 Af Peter Weile, Brovænget 41, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Posthusgrunden i Virum - en elegi.

Nu er den her. Bygningen på posthusgrunden i Virum. De fleste af ejerlejlighederne er solgt, og supermarkederne er åbnet. Så alt er vel fryd og gammen?

Svaret er desværre nej. Byggeriet har med sin højde og drøjde totalt ændret bybilledet i og omkring stationen. Hvor det gamle posthus var trukket tilbage fra Frederiksdalsvej og gav plads til lys og luft og ikke mindst træer og grønne buske, er det nye byggeri nu placeret helt tæt ud til vejen, så der kun lige akkurat er blevet plads til fortov og cykelsti - og absolut intet grønt.

I stedet for at åbne sig mod vejen lukker det massive byggeri nu af for borgerne, så der kun er en gold facade rettet mod udefrakommende. I to huller i den store grædemur er der nu åbnet to supermarkeder, selvom vi oprindeligt kun var blevet lovet ét.

Man kan med god ret stille spørgsmålet, om Virum havde brug for et supermarked mere, for bymidten var allerede inden byggeriet udstyret med to: Meny og Fakta. Den kommunale begrundelse for byggeriet lød, at Virum skulle tilføres nyt liv og aktivitet. Men byggeriet i dets nuværende udformning genererer primært ikke andet end flere biler, mere forurening, mere skygge og mere støj.

Men Byplanudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune har imidlertid en tyrkertro på, at nybyggeri er svaret på alt. Hør blot her, hvad formanden Simon Pihl Sørensen udtalte forleden i omtalen i det Grønne Område af det kommende byggeri på Sorgenfri Torv: " I disse tider, skal der kæmpes for at holde liv i stærke lokalmiljøer. Det er vigtigt. Det er her livet leves for de borgere, der bor der, og er der ikke attraktive muligheder for handel, udeliv og samling, så dør lokalområderne."

Holdes denne udtalelse op mod byggeriet på posthusgrunden i Virum dumper det på to af de tre parametre, for udeliv og samling er der absolut ingen muligheder for.

Og så fortsætter formanden med følgende floskel: "Lige nu er Virum ved at blomstre op igen, fordi vi med et bæredygtigt bolig- og dagligvareprojekt har skabt mulighed for nyt liv."

Der var muligheder for bæredygtighed, udeliv, borgeraktivitet og meget andet på posthusgrunden, men den chance forspildte kommunen, fordi man prioriterede de økonomiske og merkantile aspekter højere end hensynet til borgernes ønsker, velfærd og trivsel.

Ordforklaring: Elegien kan betegnes som en klagesang og kunne bruges til alle former for lejlighedsdigtning, men var især populær til gravdigte og kærlighedsdigte. Kilde: Wikipedia.